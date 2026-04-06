Condiciones secas y lluvias débiles se registrarán este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán en la mayor parte del país este martes 7 de abril, mientras el viento del noreste continuará ingresando humedad desde el mar Caribe, lo que generará lluvias débiles y dispersas en algunas regiones. El pronosticador de turno de Cenaos, José Pavón, detalló que “prevalecerán las condiciones secas en la mayor parte del país”. No obstante, explicó que el transporte de humedad provocará variaciones en el clima, especialmente en el norte y occidente del territorio nacional.

“El viento del noreste, transportando humedad proveniente del mar Caribe hacia territorio nacional, estará generando lluvias y chubascos débiles dispersos sobre el norte y occidente”, indicó Pavón. El pronosticador añadió que estas precipitaciones también se presentarán de forma más limitada en otras zonas del país. “Precipitaciones débiles muy aisladas en sectores montañosos del centro y oriente”, precisó. En cuanto a las condiciones marítimas, Pavón señaló que el oleaje se mantendrá estable en ambos litorales del país. “Litoral Caribe 1-3 pies, Golfo de Fonseca 2-4 pies”, informó.

Temperaturas

Sobre las temperaturas, se esperan máximas de hasta 38 C° en zonas del sur como Choluteca y Valle, mientras que regiones como Intibucá registrarán mínimas de hasta 12 C°. En el Caribe, departamentos como Atlántida, Colón e Islas de la Bahía alcanzarán máximas de 30 C° y mínimas entre 22 C° y 25 C°. En el centro del país, Francisco Morazán tendrá temperaturas de 29 C° de máxima y 19 C° de mínima, mientras Comayagua reportará 30 C° y 20 C°, respectivamente.