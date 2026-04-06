Copeco pedirá prohibir circulación de rastras en movilizaciones masivas

Tegucigalpa, Honduras.-La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) anunció este lunes que solicitará al Congreso Nacional la prohibición temporal de circulación de vehículos pesados durante periodos de movilizaciones masivas, como parte de nuevas medidas de prevención vial tras el accidente ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara.

El titular de Copeco, Reinaldo Sánchez, informó que la institución prepara un paquete de reformas reglamentarias y legales orientadas a reducir riesgos en carreteras durante temporadas de alta concentración de personas. La decisión surge luego del accidente registrado la tarde del domingo en Quimistán, donde una rastra que transportaba cianuro impactó contra un autobús de pasajeros, dejando nueve personas fallecidas, según el reporte oficial.

El ministro de Copeco anunció que se están evaluando nuevas medidas preventivas, entre ellas la regulación de horarios para la circulación de rastras que transportan material peligroso o tóxico durante periodos de movilizaciones masivas, con el objetivo de reducir riesgos en las carreteras del país. “Estamos trabajando en un paquete de reformas a reglamentos y, de ser necesario, reformas de ley que vamos a solicitar al Congreso Nacional. Vamos a enviar un oficio para pedir que en épocas de movilizaciones masivas y concentración de personas se regule y se prohíba la circulación de vehículos con el tipo de carga como el que andaba el día domingo”, manifestó.