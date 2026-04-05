Aparatoso accidente deja varios heridos en Quimistán, Santa Bárbara​​​​​​

Santa Bárbara, Honduras.- Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo en el cierre de Semana Santa a inmediaciones del desvío a la aldea La Ceibita, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
El accidente ocurrió cuando una rastra impactó contra un bus de pasajeros a la altura del kilómetro 40 de la carretera CA-4, cuando transitaban por la aldea El Camalote, cerca del desvío mencionado, tras pasar por Quimistán. Al parecer la unidad viajaba de San Pedro Sula a Copán.
Las primeras imágenes desde la escena del percance evidencian la fatalidad, pues en el lugar hay al menos ocho personas fallecidas entre los amasijos de hierros, extremo que las autoridades están por confirmar.
De acuerdo con reportes preliminares, el fuerte incidente habría dejado varias personas heridas, al menos unas 15, aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de afectados ni la gravedad de sus lesiones.
Las causas del percance aún se desconocen, pero al parecer la rastra habría caído sobre el bus de pasajeros desarmándose en la vía, pues parte delpesado vehículo quedó volcado al igual que el bus y el resto fue a dar al bosque aledaño.
Serán las autoridades competentes quienes determinen qué pasó y las responsabilidades del caso que ya deja luto en el país en el último día del asueto por la Semana Mayor.
Equipos de emergencia se desplazaron al lugar para brindar asistencia a los lesionados y trasladarlos a centros asistenciales cercanos, mientras agentes policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido en este tramo carretero.