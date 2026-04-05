Aparatoso accidente deja varios heridos en Quimistán, Santa Bárbara​​​​​​

Santa Bárbara, Honduras.- Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo en el cierre de Semana Santa a inmediaciones del desvío a la aldea La Ceibita, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.

El accidente ocurrió cuando una rastra impactó contra un bus de pasajeros a la altura del kilómetro 40 de la carretera CA-4, cuando transitaban por la aldea El Camalote, cerca del desvío mencionado, tras pasar por Quimistán. Al parecer la unidad viajaba de San Pedro Sula a Copán.

Las primeras imágenes desde la escena del percance evidencian la fatalidad, pues en el lugar hay al menos ocho personas fallecidas entre los amasijos de hierros, extremo que las autoridades están por confirmar.