Cortes de energía programados para este martes 7 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas del noroccidente hondureño no tendrán fluido eléctrico debido a los cortes de energía programados para este martes 7 de abril. Así lo confirmó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quienes detallaron que la interrupción se deberá a trabajos de mantenimiento en varios transformadores de esta zona del país. Los cortes iniciarán a las 9:00 de la mañana y durarán hasta las 5:00 de la tarde, anunciaron.

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en Santa Cruz, San Francisco y Erandique, en Lempira; Dolores, San Miguelito y San Juan, en Intibucá

Municipio de San Juan, Intibucá: Casco urbano de San Juan Intibucá y las aldeas: Los Naranjos, La Lima, San José de Cataulaca, El Pelón, Los Peloncitos, Panila, Montañita, El Roblón, Azacualpa, El Portillo, El Tablón, Yaterique, Llano Redondo, La Ceibita, San Antonio, El Espinal, El Zarzal y los caseríos cercanos. Municipio de Santa Cruz, Lempira: Casco urbano de Santa Cruz y las aldeas: Candelaria, Linderos, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro, Santa Rosa, Corral Falso, Aguataya, Carrizal y los caseríos cercanos; municipio de San Francisco, Lempira: Casco urbano de San Francisco y las aldeas: Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Rorruca, San Lucas y los caseríos cercanos; Municipio de Erandique, Lempira: Casco urbano de Erandique y las aldeas: Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle, Valle de la Cruz, Barrio Nuevo y los caseríos cercanos; Municipio de Dolores, Intibucá Casco urbano de Dolores y las aldeas; Azacualpa, Borbollon, San José, El Derrumbo, Agua Blanca, Los Achotes, Valle Toco, El Cerrón y los caseríos cercanos. Municipio de San Miguelito, Intibucá: Casco urbano de San Miguelito y las aldeas: Las Trancas, Agua Blanca, El Derrumbo, Los Mangos, El Rodeo, San Antonio, Laguna Grande, La Misión, Mangual, Aldeo Toco, Chapucay y los caseríos cercanos.

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en Mercedes, Ocotepeque; San Juan Guarita, Tomala, Tambla, Cololaca, Valladolid, La Virtud, Mapulaca, Gualcinse, Candelaria, Virginia, Piraera y San Andrés, Lempira

Las aldeas del municipio de San Marcos, Ocotepeque: El Tránsito, El Suyate, San Luis y los caseríos cercanos; Municipio de Guarita, Lempira: Casco urbano de Guarita y las aldeas: Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquin, Terlaca; Municipio de San Juan Guarita, Lempira: Casco urbano de San Juan Guarita y las aldeas: El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo, Sazalapa y los caseríos cercanos; Municipio de Tomalá, Lempira: Casco urbano de Tomala y las aldeas: Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconcillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo, Aldea Nueva y los caseríos cercanos; Municipio de Tambla, Lempira: Casco urbano de Tambla y las aldeas: El Zarsal, San Francisco del Aceituno, Chorrera y los caseríos cercanos; municipio de Cololaca, Lempira: Casco urbano de Cololaca y las aldeas: Casitas, Las Flores, Malsincales, San Isidro Canguacota y los caseríos cercanos; Municipio de Valladolid, Lempira: Casco urbano de Valladolid y las aldeas: Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda, Tierra Blanca y los caseríos cercanos; Municipio de La Virtud, Lempira: Casco urbano de La Virtud y las aldeas: Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatal, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad.

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en Mercedes, Ocotepeque, Guarita, San Juan Garita, Tomala, Tambla, Cololaca, Valladolid, La Virtud, Mapulaca, Gualcinse, Candelaria, Virginia, Piraera y San Andrés, Lempira