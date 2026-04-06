Copeco levanta alerta roja en Quimistán tras neutralización del cianuro

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este lunes 6 de abril la finalización de la alerta roja que se mantenía en comunidades cercanas a La Ceibita, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida de alerta fue levantada específicamente en el kilómetro 48 de la carretera CA-4, zona que había sido afectada por la presencia de material químico.

Las autoridades detallaron que, tras las labores realizadas por equipos especializados, el material químico fue neutralizado de manera exitosa, garantizando condiciones seguras tanto para la población como para el entorno.

Como parte de las medidas actualizadas, Copeco anunció que el paso vehicular en el tramo afectado ha sido completamente habilitado, permitiendo nuevamente la circulación normal en la zona.