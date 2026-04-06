Copeco levanta alerta roja en Quimistán tras neutralización del cianuro

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este lunes 6 de abril la finalización de la alerta roja que se mantenía en comunidades cercanas a La Ceibita, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida de alerta fue levantada específicamente en el kilómetro 48 de la carretera CA-4, zona que había sido afectada por la presencia de material químico.
Las autoridades detallaron que, tras las labores realizadas por equipos especializados, el material químico fue neutralizado de manera exitosa, garantizando condiciones seguras tanto para la población como para el entorno.
Como parte de las medidas actualizadas, Copeco anunció que el paso vehicular en el tramo afectado ha sido completamente habilitado, permitiendo nuevamente la circulación normal en la zona.
Asimismo, se informó que se ha restablecido la normalidad en las comunidades afectadas, luego de varios días de restricciones debido a la emergencia.
La institución también reconoció el trabajo conjunto del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional de Honduras, la Alcaldía Municipal de Quimistán y otras instituciones que participaron en la atención de la situación.
Copeco destacó la coordinación y el esfuerzo de todas las personas involucradas para superar esta difícil emergencia.
En el comunicado, las autoridades expresaron su solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos durante este incidente, reiterando su acompañamiento en este momento de duelo.
De igual forma, agradecieron a la población por acatar las recomendaciones emitidas durante el periodo de alerta, lo que contribuyó a evitar mayores riesgos.