Cinco muertos en Irán durante operación de Estados Unidos para rescatar un piloto

Teherán, Israel.- Al menos cinco personas murieron y siete resultaron heridas en Irán la madrugada de este domingo durante la operación estadounidense en el suroeste del país persa para rescatar a un piloto del caza F-15 de Estados Unidos, derribado hace dos días por la República Islámica.

“Tras el ataque estadounidense-sionista de anoche contra las alturas de Kuh-e Siah, en Kohgiluyeh, cinco personas murieron y siete resultaron heridas”, anunció la Gobernación de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Indicó que el ataque, atribuido a Estados Unidos e Israel, se produjo la noche anterior y afectó a una zona montañosa de difícil acceso de la región de Kuh-e Siah.

La Gobernación desmintió, además, los reportes difundidos en algunos medios sobre supuestos enfrentamientos entre tropas estadounidenses e iraníes durante la operación de rescate del piloto desaparecido del caza F-15 de EE. UU., derribado el viernes por Irán.

Esta mañana, el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, afirmó haber frustrado el intento de Estados Unidos de rescatar al piloto y dijo que las fuerzas iraníes derribaron dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que habían rescatado con vida al militar.