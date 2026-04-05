Joven motociclista muere en violento accidente en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un motociclista perdió la vida la mañana de este domingo tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la calle 8, bajo los semáforos de la Mata de Chata, en La Ceiba, en la zona norte del país.
La víctima fue identificada como Melvin Joel Chacón Argueta, de 26 años, quien, según reportes preliminares, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto.
De acuerdo con información inicial, la motocicleta en la que se conducía quedó completamente destruida, evidenciando la magnitud del accidente. Hasta el momento, no se han confirmado las causas exactas del percance.
Autoridades de tránsito y cuerpos de socorro se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y acordonar el área, mientras se llevaba a cabo el levantamiento del cuerpo.
Asimismo, las autoridades investigan si en el accidente estuvo involucrado otro vehículo que presuntamente se dio a la fuga, lo que podría haber provocado el fatal desenlace.
Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores detalles sobre este trágico suceso.