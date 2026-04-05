Joven motociclista muere en violento accidente en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un motociclista perdió la vida la mañana de este domingo tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la calle 8, bajo los semáforos de la Mata de Chata, en La Ceiba, en la zona norte del país.

La víctima fue identificada como Melvin Joel Chacón Argueta, de 26 años, quien, según reportes preliminares, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto.

De acuerdo con información inicial, la motocicleta en la que se conducía quedó completamente destruida, evidenciando la magnitud del accidente. Hasta el momento, no se han confirmado las causas exactas del percance.