Muere hombre tras brutal despiste en San Pedro Sula

De acuerdo con información preliminar, el percance habría sido provocado por el exceso de velocidad y, presuntamente, porque uno de los conductores involucrados se encontraba en estado de ebriedad.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida la noche del sábado 4 de abril tras un fuerte accidente vial tipo despiste registrado en el sector de El Zapotal , en las cercanías del bulevar del Norte, en San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.

El cuerpo de la víctima, quien aún no ha sido identificado, quedó tendido sobre el pavimento luego de salir expulsado del vehículo tras el impacto.

Autoridades de tránsito llegaron hasta el lugar; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Equipos de medicina forense realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron el cadáver hasta la morgue correspondiente, donde se espera que en las próximas horas pueda ser reconocido por sus familiares.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.