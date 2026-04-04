Astronautas de Artemis II afinan sobrevuelo a la Luna mientras enfrentan fallas técnicas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los cuatro astronautas de la misión Artemis II dedicaron este sábado a preparar su histórico sobrevuelo lunar del próximo lunes y lidiar con temas tan cotidianos como arreglar un inodoro que presentó nuevamente fallos.

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

Los astronautas dedicaron gran parte del sábado a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta del satélite natural, que marcará la historia de la exploración espacial.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, dijo este sábado en una conferencia de prensa que la observación tendrá un “papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar.

“Lo utilizamos para comprender los procesos de impacto en todo el sistema solar, uno de los fenómenos más omnipresentes en la totalidad del mismo. Y, con diferencia, nunca antes habíamos posado ojos humanos sobre la mayor parte de ella (la Luna), añadió.

Entre sábado y domingo la tripulación revisa una lista de las características de la superficie lunar que el equipo científico de la NASA les solicitó analizar y fotografiar durante su sobrevuelo de seis horas, previsto para la tarde del lunes 6 de abril.

Este sábado el equipo ya compartió nuevas fotos que muestran la Luna y su Cuenca Oriental, una de las formaciones de impacto mejor conservadas del satélite natural y que representa una región clave de transición entre la cara visible y la cara oculta del satélite natural.

La NASA destacó que las imágenes representan un hito para el ojo humano y ya establece uno de los múltiples récords que se esperan establecer con la misión histórica que abre el camino para un futuro alunizaje.