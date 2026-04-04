EE UU detiene a familiares de Soleimaní tras revocar su permiso de residencia

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos detuvo a dos familiares del general iraní Qasem Soleimaní, asesinado por fuerzas estadounidenses en 2020, después de haberles retirado su permiso de residencia, según explicó el Departamento de Estado este sábado.

"La sobrina y la sobrina-nieta del fallecido general de división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimaní, fueron detenidas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes legales (LPR) por parte del secretario de Estado, Marco Rubio", afirmó el Departamento en un comunicado.

Hamideh Soleimani Afshar, la sobrina del general, y su hija se encuentran "bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas" (ICE) después de descubrir que es "defensora declarada del régimen totalitario y terrorista de Irán".

Según alegó el departamento, en su tiempo en el país "promovió la agenda del régimen iraní", elogió al nuevo líder supremo, "celebró los ataques contra soldados estadounidenses e instalaciones militares" y expresó "su apoyo inquebrantable al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní".