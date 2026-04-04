Aumenta a 13 el número de muertos por feriado de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este Sábado de Gloria la cifra de muertes durante las movilizaciones de Semana Santa se elevó a 13 personas fallecidas. La mayoría de las víctimas se registraron por sumersión en diferentes zonas del país, pero principalmente entre la zona norte y el occidente de Honduras. Entretanto, las autoridades del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) realizan actividades en los principales ejes carreteros este sábado en la recta final del feriado y el inicio del retorno seguro de los vacacionistas.

¿Quiénes son las víctimas?

De acuerdo con los reportes de Conapremm, la primera víctima fue Gelsin Josué Euceda Laínez, un joven de 22 años, originario de la colonia Los Pinos, en la capital. El joven falleció el pasado 28 de marzo en un accidente vial en el kilómetro 52, a la altura cuesta Moramulca, en La Venta, Francisco Morazán. Ese mismo día en Omoa, Cortés, falleció Miguel Máximo Matamoros Hernández, de 57 años. Según el reporte, Hernández, quien era originario de ese mismo municipio, murió por asfixia por sumersión en las aguas cercanas a la playa municipal. Ese mismo 28 de marzo falleció Darwin Miguel Ávila Flores, de 27 años, en la playa municipal de Tela, Atlántida. Flores era originario de la aldea El Durazno y falleció por ahogamiento. El pasado 29 de marzo hubo dos decesos, ambos por ahogamiento. La primera víctima fue Elías Antonio Flores Dubón, de 13 años, originario de Florida, Copán. Flores Dubón falleció en el barrio Lempira, en Tela, Atlántida. La familia del menor lo reportó como desaparecido el pasado 28 de marzo, pero fue hasta un día después que encontraron su cuerpo en barra del barrio Lempira. José Adonis Díaz Idalgo, por su parte (27 años), era originario de Candelaria, Lempira. Murió en el municipio de Virginia de ese departamento. Roni Martín Pavón, de 60 años, falleció ahogado en pasado 31 de marzo en el Balneario Rawacala de Omoa, Cortés. Martín Pavón, quien era empresario, era originario de la colonia San Ignacio de Tegucigalpa. Mario César Amaya Corea también falleció por asfixia por sumersión el pasado 1 de abril en el río Susuma de Lempira. Las autoridades de Conapremm dijeron que el joven de 17 años era originario del caserío Quioco, Piraera, Lempira.