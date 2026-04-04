Honduras espera más lluvias con actividad eléctrica este Sábado de Gloria

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias continuarán este Sábado de Gloria en horas de la tarde y noche.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que por la mañana de este día predominarán las condiciones secas, pero "por la tarde la convergencia de humedad y del viento del Este con la brisa del Pacífico producirá lluvias y chubascos moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica".
Will Ochoa, pronosticador de turno, afirmó que estas condiciones predominarán en el occidente, suroccidente y norte de Honduras, mientras que en el resto de regiones habrá lluvias y chubascos débiles y aislados.
"Los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies pies y un poco alterados para el golfo fr Fonseca de 2 a 4 pies", advirtió el experto, especialmente porque decenas de personas todavía se encuentran en las playas del sur disfrutando del descanso de Semana Santa.
Ante esto, Copeco, que forma parte de las instituciones que aglutinan Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) pidió a los pobladores tomar todas las medidas de precaución y mantenerse lejos del mar para prevenir inconvenientes.Temperaturas
Temperaturas
Para este sábado se esperan temperaturas máximas de 30 grados en el departamento de Atlántida y mínimas de 23 grados.
Choluteca y Valle reportarán las temperaturas más cálidas, con 38 grados, mientras que Colón y Cortés reportarán 32 grados, respectivamente.En Colón las temperaturas máximas serán de 30 grados y en Comayagua serán de 32 grados.
Copán, por su parte, reportarán 27 grados.El Paraíso registrará 28 grados centígrados, Francisco Morazán 29, Gracias a Dios 30 grados, Intibucá 23, Islas de la Bahía 30 y La Paz 32 grados centígrados.
En Lempira las temperaturas máximas serán de 28 grados, mientras que Ocotepeque y Olancho reportarán 32 grados centígrados. En Santa Bárbara las temperaturas máximas serán de 31 grados y 29 en Yoro.
Llamado a la prevención
Debido a las condiciones lluviosas, las autoridades hicieron un llamado para los veraneantes de tomar todas las medidas de prevención.Pidieron no ingresar al mar si el oleaje es violento y, mucho menos, si no saben nadar.
También hicieron un llamado a los padres de familia para estar pendientes de los menores de edad.
Conapremm también pidió a los conductores manejar con precaución en su retorno, especialmente porque las lluvias predominarán en horas de la tarde y noche.
"Cuide a los que confían en usted. No corra, no ande a exceso de velocidad ni tomando con el volante. Cuidemos de todas las personas que vienen con nosotros para que el día lunes volvamos a trabaja y sacar adelante a Honduras", puntualizó el viceministro de Copeco, Luis René Suazo.