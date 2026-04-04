Honduras espera más lluvias con actividad eléctrica este Sábado de Gloria

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias continuarán este Sábado de Gloria en horas de la tarde y noche.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que por la mañana de este día predominarán las condiciones secas, pero "por la tarde la convergencia de humedad y del viento del Este con la brisa del Pacífico producirá lluvias y chubascos moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica".

Will Ochoa, pronosticador de turno, afirmó que estas condiciones predominarán en el occidente, suroccidente y norte de Honduras, mientras que en el resto de regiones habrá lluvias y chubascos débiles y aislados.

"Los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies pies y un poco alterados para el golfo fr Fonseca de 2 a 4 pies", advirtió el experto, especialmente porque decenas de personas todavía se encuentran en las playas del sur disfrutando del descanso de Semana Santa.

Ante esto, Copeco, que forma parte de las instituciones que aglutinan Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) pidió a los pobladores tomar todas las medidas de precaución y mantenerse lejos del mar para prevenir inconvenientes.Temperaturas