Con inteligencia artificial extorsionan en Honduras: clonan voces y generan imágenes

Tegucigalpa, Honduras.-La Unidad Investigativa contra Delitos Informáticos de la Policía Nacional advirtió que los delincuentes están usando inteligencia artificial (IA) para extorsionar en Honduras.Incluso, han detectado que muchos llegan a crear videos para sacarle dinero a sus víctimas. “Con inteligencia artificial se clona la voz e incluso se puede sustituir la imagen de las personas”, afirmó la Policía Nacional. Esta no es la primera vez que las autoridades advierten sobre estos casos, pues en diciembre dijeron que estaban ejecutando la misma modalidad para estafar por las fiestas de Navidad.

¿Cómo operan?

Las personas usan herramientas de inteligencia artificial de uso abierto para suplantar la identidad de otra personas mediante la clonación de voces. Es decir, utilizan la voz de un tercero y la clona con IA para cometer sus fechorías. Quienes cometen este delito graban la voz de un tercero por unos segundos, muchas veces de audios subidos a redes sociales, luego la clonan y la suplantan. Con esa voz extorsionan a través de mensajes de texto y hasta audios. Además, generan imágenes similares a las fotografías que tienen las personas en sus redes sociales. En diciembre de 2025, estas personas usaban estas herramientas para enviar mensajes a terceros a nombre de la persona que estaban suplantando para exigir dinero por supuestos secuestros, emergencias médicas o para ofrecer cambio de dólares. Actualmente la usan para extorsionar. Lo hacen a través de mensajes de texto o audios.

Estafas telefónicas

La Policía Nacional también advirtió de un incremento en las denuncias de estafas telefónicas en San Pedro Sula, al norte de Honduras, las cuales presentaban un patrón similar para robar información personal para sustraer dinero de cuentas bancarias. "En los últimos días se ha identificado una modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por ejecutivos de cuenta o asesores de seguridad financiera (de bancos), con el fin de obtener datos sensibles de las víctimas y así vulnerar su privacidad y seguridad económica", afirmó la institución. Aseguró que el objetivo de los estafadores no siempre es solicitar dinero de manera directa, sino que buscan obtener información como nombres completos, números de identidad y fechas de nacimiento, datos que posteriormente pueden ser utilizados para cometer otros fraudes. "Ante esta situación, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que ninguna entidad financiera legítima realiza llamadas telefónicas para solicitar contraseñas, códigos PIN o claves de seguridad enviadas por SMS, ni mucho menos ejerce presión bajo amenazas como el cierre inmediato de cuentas", recordó.

Piden protegerse