IAIP demanda aumento en su presupuesto: "Necesitamos tecnología de punta"

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de desarrollar proyectos encaminados a la transparencia y rendición de cuentas, las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) demandan un incremento al presupuesto a la entidad. Hermes Omar Moncada, comisionado presidente del IAIP, dijo que “estamos tratando y buscando el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Con el gobierno del presidente Nasry Asfura y el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sentimos y creemos que en verdad que el IAIP tendrá una inyección presupuestaria mayor”.

"Eso significa poder alcanzar una gran cantidad de objetivos que nos hemos trazado. Sobre todo tener esa posibilidad de descentralización, como dice el presidente Asfura, que es uno de los puntos fundamentales del presidente de la República y es por eso que nosotros quisiéramos llegar a la ciudadanía de tierra adentro con el derecho fundamental de la información pública”, destacó Moncada. Recordó que el objetivo es acercarse al ciudadano y hacer verdaderos acompañamientos a los alcaldes y alcaldesas de todo el país. “Sentimos y creemos firmemente que este año, es el año del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se va a crecer si se nos aumenta el presupuesto. Tenemos un sinnúmero de herramientas y también tenemos anteproyectos ya construidos”, dijo el comisionado presidente del IAIP.

En la actualidad el presupuesto del IAIP es de 45 millones de lempiras anuales, “pero aspiramos a 100 millones o más, a efecto de poder cumplir a cabalidad con cada una de estas tareas”, explicó Moncada. “Nosotros con la inyección presupuestaria le estamos apostando a la tecnología pues tenemos un data demasiado obsoleto que tiene más de 12 años, significa que debemos tener tecnología de punta a efecto de ponernos a tono de lo que se está efectuando”, explicó. “Creo que es vital y el presidente Nasry Asfura y el presidente Zambrano lo han entendido muy bien. Ellos le apuestan al tema de transparencia y rendición de cuentas y es un factor determinante para nosotros, porque en esa medida vamos a poder cumplir, al igual que también le vamos a cumplir a la ciudadanía”, prosiguió. Para lograr el aumento al presupuesto del IAIP, el funcionario considera que “existe toda la voluntad política y de eso no hay duda. Nosotros nos llena de alegría porque vamos a poder realizar cada una de esas actividades que hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo”.