Pérdidas de Hondutel ascendieron a L49.9 millones de enero a abril 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El común denominador de las empresas estatales son las pérdidas operativas, es decir cuando los gastos son mayores a los ingresos.

Los perjuicios de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) ascendieron a 49.9 millones de lempiras del 1 de enero al 31 de abril pasado, constató EL HERALDO en el estado de resultados que publica mensualmente esta institución.

De 257.7 millones de lempiras fueron los ingresos de la estatal de telecomunicaciones al primer cuatrimestre de este año.

Sin embargo, los gastos acumularon 307.6 millones de lempiras al incluir los costos de servicios prestados, egresos de administración, comercialización, otros gastos financieros al igual que de operación.

Una caída interanual de 20.4 millones de lempiras reportaron las pérdidas de Hondutel cuando al mismo período de 2025 alcanzaron los 70.3 millones de lempiras.

Sin embargo, de L19.6 millones a L49.9 millones pasaron los menoscabos de la estatal de telecomunicaciones durante este año, es decir un crecimiento de 30.3 millones de lempiras.

EL HERALDO informó que al cierre de 2025 las pérdidas fueron de 160.5 millones de lempiras.

Analistas en materia económica consultados por este rotativo consideraron que la situación y realidad de Hondutel en cuanto a los perjuicios se debe a ineficiencia administrativa, donde empleados disponen de cuantiosos beneficios laborales.