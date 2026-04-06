  1. Inicio
  2. · Economía

¿A cuánto ascendió la mora gubernamental de Hondutel a febrero de 2026?

Los compromisos pendientes con la estatal de telecomunicaciones siguieron al alza, siendo las instituciones descentralizadas y autónomas las más morosas

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 16:03
¿A cuánto ascendió la mora gubernamental de Hondutel a febrero de 2026?

Las pérdidas operativas de Hondutel durante el primer bimestre de 2026 acumularon L33.6 millones.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) viene arrastrando una mora gubernamental desde hace varios años.

Al 28 de febrero pasado estos compromisos pendientes en los servicios de telefonía e internet sumaron 274.3 millones de lempiras que al compararlo con el mismo período de 2025 reflejaron un incremento interanual de 30 millones de lempiras, constató EL HERALDO.

Las instituciones descentralizadas y autónomas son las más morosas al concentrar el 91% del referido monto equivalente a 249.5 millones de lempiras.

Mientras que mayor a 22.4 millones de lempiras fue la mora que tenían las secretarías de Estado con Hondutel.

De los poderes del Estado, el Judicial contabilizó 1.8 millones de lempiras en mora y 515,552 lempiras de parte del Legislativo.

EL HERALDO informó que a 262.8 millones de lempiras ascendió la mora gubernamental con la estatal de telecomunicaciones de enero a diciembre del año pasado con un acumulado de L58.5 millones en 36 meses, tomando en consideración a partir de enero de 2023.

Hondutel perdió 65,619 líneas telefónicas en últimos cuatro años

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias