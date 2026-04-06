¿A cuánto ascendió la mora gubernamental de Hondutel a febrero de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) viene arrastrando una mora gubernamental desde hace varios años.

Al 28 de febrero pasado estos compromisos pendientes en los servicios de telefonía e internet sumaron 274.3 millones de lempiras que al compararlo con el mismo período de 2025 reflejaron un incremento interanual de 30 millones de lempiras, constató EL HERALDO.

Las instituciones descentralizadas y autónomas son las más morosas al concentrar el 91% del referido monto equivalente a 249.5 millones de lempiras.

Mientras que mayor a 22.4 millones de lempiras fue la mora que tenían las secretarías de Estado con Hondutel.

De los poderes del Estado, el Judicial contabilizó 1.8 millones de lempiras en mora y 515,552 lempiras de parte del Legislativo.

EL HERALDO informó que a 262.8 millones de lempiras ascendió la mora gubernamental con la estatal de telecomunicaciones de enero a diciembre del año pasado con un acumulado de L58.5 millones en 36 meses, tomando en consideración a partir de enero de 2023.