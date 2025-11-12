  1. Inicio
  2. · Honduras

Autoridades concluyen jornadas de capacitación en transparencia y rendición de cuentas

Miembros de la Policía Nacional fueron capacitados por el Instituto de Acceso a la Información Pública en temas de transparencia y rendición de cuentas

  • 12 de noviembre de 2025 a las 19:16
Autoridades concluyen jornadas de capacitación en transparencia y rendición de cuentas

Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y oficiales de la Policía Nacional clausuraron las jornadas de capacitación que se desarrollaron en varios departamentos del país.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las jornadas de capacitación implementadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Secretaría de Seguridad en diferentes regiones del país, sobre temas de transparencia y rendición de cuentas, concluyeron con éxito.

Más de 300 miembros de la Policía Nacional, de la escala básica y oficiales, participaron en los talleres donde se abordaron temas relacionados con transparencia, derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

Las capacitaciones se llevaron a cabo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Copán, Olancho, Choluteca, Colón, Atlántida y Santa Bárbara.

IAIP capacita a funcionarios policiales en transparencia y acceso a la información pública

Las capacitaciones se llevaron a cabo a través del convenio suscrito por el IAIP y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la cultura de apertura y responsabilidad en el servicio público y atención ciudadana.

Kelsin Edilberto Arteaga, subjefe de la Regional No. 9, expresó que “la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la confianza ciudadana. Hoy demostramos que la Policía Nacional está comprometida en servir con honestidad, responsabilidad y respeto hacia la sociedad”.

Por su parte, Hermes Omar Moncada, comisionado presidente del IAIP destacó que “estas jornadas han sido sumamente provechosas, y agradecemos la confianza que el ministro de Seguridad Héctor Gustavo Sánchez, ha depositado en el IAIP para liderar este proceso formativo que fortalece la institucionalidad democrática”.

Seham Morales presenta su apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas

El proceso de enseñanza contó con el acompañamiento de los comisionados del IAIP entre ellos: Lucy Ondina Hernández, Miguel Ángel Berrios y Hermes Moncada.

Además de la coordinación técnica de la gerencia de capacitación a través de Sandra Rivera, quien cerró las ponencias en Santa Bárbara, subrayando que “la formación en acceso a la información es la base para construir instituciones más confiables y cercanas a la ciudadanía”.

“Con estas acciones, el IAIP y la Secretaría de Seguridad consolidan un esfuerzo nacional en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza pública” concluyó Sandra Rivera.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias