Autoridades concluyen jornadas de capacitación en transparencia y rendición de cuentas

Tegucigalpa, Honduras.- Las jornadas de capacitación implementadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Secretaría de Seguridad en diferentes regiones del país, sobre temas de transparencia y rendición de cuentas, concluyeron con éxito. Más de 300 miembros de la Policía Nacional, de la escala básica y oficiales, participaron en los talleres donde se abordaron temas relacionados con transparencia, derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas. Las capacitaciones se llevaron a cabo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Copán, Olancho, Choluteca, Colón, Atlántida y Santa Bárbara.

Las capacitaciones se llevaron a cabo a través del convenio suscrito por el IAIP y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la cultura de apertura y responsabilidad en el servicio público y atención ciudadana. Kelsin Edilberto Arteaga, subjefe de la Regional No. 9, expresó que "la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la confianza ciudadana. Hoy demostramos que la Policía Nacional está comprometida en servir con honestidad, responsabilidad y respeto hacia la sociedad". Por su parte, Hermes Omar Moncada, comisionado presidente del IAIP destacó que "estas jornadas han sido sumamente provechosas, y agradecemos la confianza que el ministro de Seguridad Héctor Gustavo Sánchez, ha depositado en el IAIP para liderar este proceso formativo que fortalece la institucionalidad democrática".