Autoridades concluyen jornadas de capacitación en transparencia y rendición de cuentas

Tegucigalpa, Honduras.- Las jornadas de capacitación implementadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Secretaría de Seguridad en diferentes regiones del país, sobre temas de transparencia y rendición de cuentas, concluyeron con éxito.
Más de 300 miembros de la Policía Nacional, de la escala básica y oficiales, participaron en los talleres donde se abordaron temas relacionados con transparencia, derecho de acceso a la información pública y rendición de cuentas.
Las capacitaciones se llevaron a cabo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Copán, Olancho, Choluteca, Colón, Atlántida y Santa Bárbara.
Las capacitaciones se llevaron a cabo a través del convenio suscrito por el IAIP y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la cultura de apertura y responsabilidad en el servicio público y atención ciudadana.
Kelsin Edilberto Arteaga, subjefe de la Regional No. 9, expresó que “la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la confianza ciudadana. Hoy demostramos que la Policía Nacional está comprometida en servir con honestidad, responsabilidad y respeto hacia la sociedad”.
Por su parte, Hermes Omar Moncada, comisionado presidente del IAIP destacó que “estas jornadas han sido sumamente provechosas, y agradecemos la confianza que el ministro de Seguridad Héctor Gustavo Sánchez, ha depositado en el IAIP para liderar este proceso formativo que fortalece la institucionalidad democrática”.
El proceso de enseñanza contó con el acompañamiento de los comisionados del IAIP entre ellos: Lucy Ondina Hernández, Miguel Ángel Berrios y Hermes Moncada.
Además de la coordinación técnica de la gerencia de capacitación a través de Sandra Rivera, quien cerró las ponencias en Santa Bárbara, subrayando que “la formación en acceso a la información es la base para construir instituciones más confiables y cercanas a la ciudadanía”.
“Con estas acciones, el IAIP y la Secretaría de Seguridad consolidan un esfuerzo nacional en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza pública” concluyó Sandra Rivera.