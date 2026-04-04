Playas de Tela siguen llenas en la recta final de Semana Santa

Cientos de visitantes que aprovechan los últimos días de descanso para disfrutar del sol y el mar en Tela. Aquí las imágenes.
El ambiente en la costa caribeña sigue siendo animado, con familias, grupos de amigos y turistas que recorren la orilla, se bañan en el mar y comparten momentos.
Las cálidas aguas del Caribe y la brisa fresca hacen de Tela uno de los destinos preferidos durante esta temporada, especialmente para quienes buscan relajarse antes de retomar sus rutinas.
Decenas de personas siguen llegando, pese a que este domingo terminan las vacaciones.
Los visitantes también aprovechan para degustar mariscos frescos en los restaurantes locales, que se mantienen con alta afluencia en estos días finales de la semana.
A pesar de que el flujo de turistas ha comenzado a disminuir en comparación con los días principales, el movimiento sigue siendo constante y significativo.
Muchos vacacionistas han decidido extender su estadía para evitar las aglomeraciones y disfrutar de un ambiente más tranquilo, pero igualmente agradable.
Las autoridades locales mantienen presencia en la zona, garantizando la seguridad de los visitantes y el orden en los espacios públicos.
Equipos de rescate y socorristas continúan vigilantes en la playa, atentos a cualquier eventualidad mientras las personas ingresan al mar.
El clima ha favorecido la afluencia, con días soleados que invitan a permanecer al aire libre y aprovechar al máximo el entorno natural.
Grandes y pequeños disfrutan del mar.
Algunos turistas optan por recorridos en lancha o visitas a áreas cercanas, ampliando su experiencia más allá de la playa principal.
El comercio informal también se mantiene activo, siendo una fuente importante de ingresos para muchas familias durante esta temporada.
Para muchos, estos últimos días representan una oportunidad para desconectarse antes del regreso a la vida cotidiana.