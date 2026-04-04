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Playas de Tela siguen llenas en la recta final de Semana Santa

A pocos días de que finalice la Semana Santa, las playas de Tela continúan recibiendo a cientos de visitantes que aprovechan los últimos días de descanso para disfrutar del sol y el mar.

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 11:38
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Cientos de visitantes que aprovechan los últimos días de descanso para disfrutar del sol y el mar en Tela. Aquí las imágenes.

 Fotos: Héctor Paz | El Heraldo
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El ambiente en la costa caribeña sigue siendo animado, con familias, grupos de amigos y turistas que recorren la orilla, se bañan en el mar y comparten momentos.

 Foto: Héctor Paz | El Heraldo
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Las cálidas aguas del Caribe y la brisa fresca hacen de Tela uno de los destinos preferidos durante esta temporada, especialmente para quienes buscan relajarse antes de retomar sus rutinas.

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Decenas de personas siguen llegando, pese a que este domingo terminan las vacaciones.

 Foto: Héctor Paz | El Heraldo
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Los visitantes también aprovechan para degustar mariscos frescos en los restaurantes locales, que se mantienen con alta afluencia en estos días finales de la semana.

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A pesar de que el flujo de turistas ha comenzado a disminuir en comparación con los días principales, el movimiento sigue siendo constante y significativo.

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Muchos vacacionistas han decidido extender su estadía para evitar las aglomeraciones y disfrutar de un ambiente más tranquilo, pero igualmente agradable.

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Las autoridades locales mantienen presencia en la zona, garantizando la seguridad de los visitantes y el orden en los espacios públicos.

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Equipos de rescate y socorristas continúan vigilantes en la playa, atentos a cualquier eventualidad mientras las personas ingresan al mar.

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El clima ha favorecido la afluencia, con días soleados que invitan a permanecer al aire libre y aprovechar al máximo el entorno natural.

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Grandes y pequeños disfrutan del mar.

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Algunos turistas optan por recorridos en lancha o visitas a áreas cercanas, ampliando su experiencia más allá de la playa principal.

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El comercio informal también se mantiene activo, siendo una fuente importante de ingresos para muchas familias durante esta temporada.

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Para muchos, estos últimos días representan una oportunidad para desconectarse antes del regreso a la vida cotidiana.

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