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Ellas son las 25 mujeres más poderosas, según People

Poderosas en la pantalla, en las empresas, en las artes y en las redes, conozca quiénes integran el listado

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 09:39
Ellas son las 25 mujeres más poderosas, según People
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Desde actrices, presentadoras deportivas, cantantes y empresarias, ellas son las 25 mujeres más poderosas en la actualidad.

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Génesis Rodríguez:Actriz que ha logrado consolidarse en Hollywood con papeles diversos en cine y televisión. Su poder radica en abrir espacios para latinas en la industria internacional y representar una nueva generación de talento bilingüe.

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Lourdes Stephen: Reconocida periodista y conductora de televisión, influyente en el mundo del entretenimiento hispano. Su poder está en su credibilidad y conexión con el público latino.

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Eiza González: Ha construido una carrera sólida en Hollywood, participando en grandes producciones. Es considerada poderosa por su proyección global y por romper estereotipos para las actrices latinas.

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Karla Souza: Actriz y productora que ha usado su voz para denunciar abusos en la industria. Su poder reside tanto en su talento como en su activismo.

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Angélica María: Ícono del entretenimiento latino, con décadas de trayectoria. Su poder proviene de su legado y su influencia cultural intergeneracional.

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Ana Patricia Gámez: Conductora de televisión que ha logrado posicionarse como figura querida en medios hispanos. Su influencia radica en su cercanía con la audiencia.

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Ana Brenda Contreras: Protagonista de exitosas producciones televisivas, reconocida por su versatilidad. Es poderosa por su alcance en el público latino y su presencia en plataformas internacionales.

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Carlota Vizmanos: Periodista deportiva destacada en el ámbito del fútbol. Su poder está en abrir camino a las mujeres en el periodismo deportivo.

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Sofía Vergara: Una de las latinas más influyentes en Hollywood. Su poder radica en su éxito empresarial y su posicionamiento global en la industria del entretenimiento.

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Thalía: Figura icónica de la música y la televisión. Es poderosa por su capacidad de reinventarse y mantener relevancia a lo largo de los años.

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Goyo: Voz líder de ChocQuibTown, reconocida por su activismo social. Su poder está en representar comunidades afrodescendientes y promover cambios sociales.

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Danya Jiménez: Creadora de contenido que ha construido una marca personal sólida y recientemente se consolidó como la coescritora de la película número uno en Netflix de 2025: KPop Demon Hunters. Su poder radica en su influencia digital y conexión con nuevas audiencias.

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Amanda Serrano: Campeona mundial en múltiples categorías de boxeo. Es poderosa por romper barreras en el deporte y posicionar a las mujeres en disciplinas históricamente dominadas por hombres.

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Demi Lovato: Artista influyente que ha visibilizado temas de salud mental. Su poder está en su impacto cultural y su voz en causas sociales.

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Jacqie Rivera: Hija de Jenni Rivera, ha continuado el legado familiar mientras construye su propio camino. Su poder está en su resiliencia y liderazgo empresarial.

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Marissa Solís: Ejecutiva latina destacada en grandes corporaciones. Es poderosa por su influencia en decisiones estratégicas dentro del mundo empresarial.

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Faby Torres: Reconocida por su trabajo social y comunitario. Su poder radica en impulsar cambios y apoyar a poblaciones vulnerables.

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Vanessa Pombo: Figura destacada en redes sociales dentro del mundo de la moda. Su poder está en marcar tendencias y conectar con audiencias globales.

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Mariela Cardona: Conductora y productora ejecutiva con amplia trayectoria en medios hispanos. Es poderosa por su influencia en la comunicación y la opinión pública.

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Rita Jaramillo: Empresaria que ha impulsado proyectos innovadores. Su poder radica en el liderazgo y generación de oportunidades.

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Carolina Rincón Sato: Figura destacada en el ámbito corporativo y financiero. Es poderosa por su impacto en el desarrollo empresarial.

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Francelys Infante: Es una personalidad mediática que ha ganado notoriedad en televisión y redes. Su poder está en su alcance e influencia en audiencias jóvenes.

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Tatiana Guiribitey: Conocida por su estilo de vida y presencia digital. Es poderosa por su capacidad de generar impacto en redes y negocios.

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Daniella Durán: Comunicadora destacada en el ámbito deportivo internacional. Su poder radica en su posicionamiento en un entorno competitivo.

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Yasmín Peña: Ejecutiva influyente en el mundo corporativo. Es considerada poderosa por su liderazgo y representación latina en altos niveles.

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