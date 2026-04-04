Ellas son las 25 mujeres más poderosas, según People

Desde actrices, presentadoras deportivas, cantantes y empresarias, ellas son las 25 mujeres más poderosas en la actualidad.
Génesis Rodríguez:Actriz que ha logrado consolidarse en Hollywood con papeles diversos en cine y televisión. Su poder radica en abrir espacios para latinas en la industria internacional y representar una nueva generación de talento bilingüe.
Lourdes Stephen: Reconocida periodista y conductora de televisión, influyente en el mundo del entretenimiento hispano. Su poder está en su credibilidad y conexión con el público latino.
Eiza González: Ha construido una carrera sólida en Hollywood, participando en grandes producciones. Es considerada poderosa por su proyección global y por romper estereotipos para las actrices latinas.
Karla Souza: Actriz y productora que ha usado su voz para denunciar abusos en la industria. Su poder reside tanto en su talento como en su activismo.
Angélica María: Ícono del entretenimiento latino, con décadas de trayectoria. Su poder proviene de su legado y su influencia cultural intergeneracional.
Ana Patricia Gámez: Conductora de televisión que ha logrado posicionarse como figura querida en medios hispanos. Su influencia radica en su cercanía con la audiencia.
Ana Brenda Contreras: Protagonista de exitosas producciones televisivas, reconocida por su versatilidad. Es poderosa por su alcance en el público latino y su presencia en plataformas internacionales.
Carlota Vizmanos: Periodista deportiva destacada en el ámbito del fútbol. Su poder está en abrir camino a las mujeres en el periodismo deportivo.
Sofía Vergara: Una de las latinas más influyentes en Hollywood. Su poder radica en su éxito empresarial y su posicionamiento global en la industria del entretenimiento.
Thalía: Figura icónica de la música y la televisión. Es poderosa por su capacidad de reinventarse y mantener relevancia a lo largo de los años.
Goyo: Voz líder de ChocQuibTown, reconocida por su activismo social. Su poder está en representar comunidades afrodescendientes y promover cambios sociales.
Danya Jiménez: Creadora de contenido que ha construido una marca personal sólida y recientemente se consolidó como la coescritora de la película número uno en Netflix de 2025: KPop Demon Hunters. Su poder radica en su influencia digital y conexión con nuevas audiencias.
Amanda Serrano: Campeona mundial en múltiples categorías de boxeo. Es poderosa por romper barreras en el deporte y posicionar a las mujeres en disciplinas históricamente dominadas por hombres.
Demi Lovato: Artista influyente que ha visibilizado temas de salud mental. Su poder está en su impacto cultural y su voz en causas sociales.
Jacqie Rivera: Hija de Jenni Rivera, ha continuado el legado familiar mientras construye su propio camino. Su poder está en su resiliencia y liderazgo empresarial.
Marissa Solís: Ejecutiva latina destacada en grandes corporaciones. Es poderosa por su influencia en decisiones estratégicas dentro del mundo empresarial.
Faby Torres: Reconocida por su trabajo social y comunitario. Su poder radica en impulsar cambios y apoyar a poblaciones vulnerables.
Vanessa Pombo: Figura destacada en redes sociales dentro del mundo de la moda. Su poder está en marcar tendencias y conectar con audiencias globales.
Mariela Cardona: Conductora y productora ejecutiva con amplia trayectoria en medios hispanos. Es poderosa por su influencia en la comunicación y la opinión pública.
Rita Jaramillo: Empresaria que ha impulsado proyectos innovadores. Su poder radica en el liderazgo y generación de oportunidades.
Carolina Rincón Sato: Figura destacada en el ámbito corporativo y financiero. Es poderosa por su impacto en el desarrollo empresarial.
Francelys Infante: Es una personalidad mediática que ha ganado notoriedad en televisión y redes. Su poder está en su alcance e influencia en audiencias jóvenes.
Tatiana Guiribitey: Conocida por su estilo de vida y presencia digital. Es poderosa por su capacidad de generar impacto en redes y negocios.
Daniella Durán: Comunicadora destacada en el ámbito deportivo internacional. Su poder radica en su posicionamiento en un entorno competitivo.
Yasmín Peña: Ejecutiva influyente en el mundo corporativo. Es considerada poderosa por su liderazgo y representación latina en altos niveles.