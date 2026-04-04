Muere Misua, concursante de Drag Race Filipinas, y paraliza la producción

La drag queen Misua, cuyo nombre real era Jayson Elvie Ty, murió el 2 de abril mientras dormía, a los 27 años. Era uno de los fichajes de la cuarta temporada de Drag Race Filipinas, que se encontraba en plena producción en el momento de su fallecimiento. No se ha informado oficialmente sobre la causa de la muerte.
La noticia fue comunicada por World of Wonder, la productora responsable de RuPaul's Drag Race y sus distintas versiones internacionales.
En un comunicado publicado en redes sociales, la compañía indicó que ha pausado el rodaje para acompañar al elenco y al equipo técnico, y que se encuentra en contacto con la familia de Misua, que ha pedido privacidad.
"Trajo luz, arte y alegría a quienes la rodeaban, y la echaremos mucho de menos", señaló la productora.
El anuncio generó una amplia respuesta dentro de la comunidad drag. Figuras del circuito internacional de Drag Race expresaron sus condolencias a través de las mismas redes.
Por su parte, la familia de Misua publicó un mensaje en Facebook en el que describió al artista como "hijo, hermano, amigo, mentor y, sobre todo, una estrella".
Parte de la audiencia del programa pidió a la productora que no elimine del montaje final las escenas ya grabadas por Misua, como forma de preservar su participación en el concurso.
La muerte de Misua se produce semanas después del fallecimiento de Maxi Shield, concursante de la primera temporada de Drag Race Down Under, quien murió en febrero a los 51 años tras ser diagnosticada con cáncer de garganta. Shield, cuyo nombre real era Kristopher Elliot, era una de las figuras más reconocidas de la escena LGBT de Sídney.