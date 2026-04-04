Coachella 2026 será el gran regreso de Justin Bieber tras sus crisis personales

En ese contexto llegó "Swag", su séptimo álbum de estudio, recibido con elogios por la crítica. La publicación Rolling Stone escribió que Bieber sorprendió al mundo con la mejor música de su carrera en el momento en que menos se esperaba. El disco y su continuación, "Swag II", han sido interpretados como una crónica velada de sus tensiones matrimoniales y sus conflictos internos.