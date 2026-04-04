Nilcia Pérez, empleada del Hospital Escuela que fue asesinada por su pareja en la Modesto Rodas

Nilcia Pamela Pérez Chávez, de 37 años de edad, quien según el reporte preliminar de las autoridades laboraba en el área de servicios generales del Hospital Escuela, fue brutalmente asesinada por su pareja al interior de su vivienda ubicada en la colonia Modesto Rodas Alvarado, durante la madrugada del pasado viernes 3 abril. ¿Cómo ocurrió el crimen? A continuación los detalles.