Nilcia Pérez, empleada del Hospital Escuela que fue asesinada por su pareja en la Modesto Rodas

Nilcia Pamela Pérez Chávez, de 37 años de edad, quien según el reporte preliminar de las autoridades laboraba en el área de servicios generales del Hospital Escuela, fue brutalmente asesinada por su pareja al interior de su vivienda ubicada en la colonia Modesto Rodas Alvarado, durante la madrugada del pasado viernes 3 abril. ¿Cómo ocurrió el crimen? A continuación los detalles.
El presunto responsable, un hombre de 40 años que se desempeñaba como oficial administrativo y cuya identidad no ha sido revelada, se entregó voluntariamente a las autoridades tras cometer el crimen.
Según informes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al momento de su arresto en flagrancia, el sujeto llevaba un croquis detallado.
En el papel había dibujado la ubicación exacta del apartamento donde se encontraba el cuerpo sin vida de Nilcia Pamela, facilitando el hallazgo de la escena.
Testigos relataron que la pareja mantenía una relación desde hace dos años, tiempo en el que la mujer sufrió constantes episodios de violencia doméstica que la llevaron a buscar auxilio legal.
Allegados a Nilcia Pamela manifestaron que había interpuesto al menos dos denuncias formales ante las autoridades competentes por los abusos sufridos.
Pese a sus intentos por romper las cadenas del maltrato, la protección solicitada no fue suficiente para evitar el fatal ataque durante la madrugada que terminó con su vida.
En el lugar de los hechos, los peritos lograron decomisar el arma homicida: un arma blanca tipo cuchillo junto a varias prendas de vestir con manchas oscuras de presunta sangre.
La detención se realizó de forma inmediata gracias a la confesión implícita del agresor al presentarse ante la policía.
El sospechoso, originario del Distrito Central, enfrenta ahora cargos por el delito de femicidio agravado.
El cuerpo de Nilcia Pamela fue trasladado a Medicina Forense para la respectiva autopsia legal. Mientras tanto, sus familiares y allegados se encuentran consternados por su trágica partida.
El detenido será remitido en las próximas horas a los juzgados correspondientes para iniciar el proceso legal en su contra según informaron autoridades de la DPI a través de sus cuentas oficiales.