Catedral San Miguel Arcángel se llena de fe en el cierre de Semana Santa 2026

Con un ambiente de recogimiento, alegría y profunda devoción, decenas de fieles católicos participaron este domingo 5 de abril en la misa de Resurrección celebrada en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, marcando el cierre de las actividades principales de la Semana Santa 2026 en la capital.
La Santa Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher Tatay, quien dirigió el mensaje central de la jornada.
Este día se conmemora la resurrección de Jesucristo, considerada la celebración más importante del calendario litúrgico cristiano.
Desde tempranas horas, los asistentes comenzaron a llegar al templo, que se convirtió en un punto de encuentro para familias enteras que, con oraciones, cantos y muestras de fe, participaron activamente en la ceremonia religiosa.
Durante la homilía y el desarrollo de la misa, el ambiente estuvo marcado por la solemnidad, pero también por la esperanza y el júbilo que simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte.
Los fieles siguieron cada momento con atención, algunos portando imágenes religiosas y otros elevando plegarias en silencio.
Las autoridades eclesiásticas destacaron que estas celebraciones forman parte del recorrido espiritual que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Además, subrayaron la importancia de mantener vivas las tradiciones religiosas que forman parte de la identidad cultural de Tegucigalpa.
En paralelo, en las calles aledañas al templo, también se desarrollaron actividades tradicionales como las “Carreritas de San Juan”, donde jóvenes y miembros de hermandades recorrieron el centro de la ciudad cargando imágenes de la Virgen María, San Juan, San Pedro y ángeles, en una representación simbólica del anuncio de la resurrección.
Esta costumbre, con casi un siglo de historia en la capital, llenó de color y dinamismo el entorno de la catedral, complementando el ambiente espiritual con expresiones culturales arraigadas en la población.
Asimismo, las tradicionales alfombras elaboradas en la avenida Cervantes formaron parte del escenario que acompañó estas celebraciones, atrayendo a visitantes y fieles durante toda la jornada.
La programación de Semana Santa concluirá este domingo 5 de abril, con una celebración prevista para horas de la noche, cerrando así uno de los periodos más significativos para la Iglesia católica en Honduras.