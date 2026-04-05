Conductor ebrio atropella a multitud en festival en Luisiana y deja al menos 13 heridos

El hecho ocurrió en la ciudad de Broussard , ubicada a unos 12 kilómetros al suroeste de Lafayette, mientras se desarrollaba el Festival del Año Nuevo Laos, una celebración de la comunidad inmigrante del sureste asiático.

Luisiana, Estados Unidos.- Al menos 13 personas resultaron heridas luego de que un conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, atropellara a una multitud durante un festival en el estado de Luisiana, Estados Unidos, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento del Alguacil de la Parroquia de Iberia, un vehículo embistió a múltiples peatones que se encontraban participando en la actividad. Como resultado, varias personas sufrieron lesiones, algunas de ellas de gravedad.

El conductor fue identificado como Todd Landry, de 57 años, quien fue detenido por la Policía Estatal de Luisiana y enfrenta más de dos decenas de cargos, entre ellos conducción bajo los efectos del alcohol, manejo imprudente y causar lesiones.

Las autoridades indicaron que pruebas realizadas tras el incidente confirmaron que el sospechoso se encontraba en estado de ebriedad al momento del atropellamiento.

Asimismo, descartaron que el hecho haya sido intencional, en medio del contexto de alerta en distintas agencias de seguridad en Estados Unidos por posibles actos de violencia.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde permanecen bajo evaluación médica.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del incidente ocurrido durante esta celebración comunitaria.