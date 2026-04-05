Carreritas de San Juan llenan de júbilo el Domingo de Resurrección en Comayagüela

Cuetes, palmas y baile marcaron este domingo el inicio de las tradicionales Carreritas de San Juan en la sexta calle de Comayagüela, en el marco de la celebración del Domingo de Resurrección.
Desde tempranas horas, feligreses de la Iglesia Católica se congregaron en la sexta calle para participar en esta representación religiosa que conmemora la resurrección de Jesús.
Siendo considerada la fecha más importante del calendario litúrgico cristiano.
El ambiente estuvo cargado de alegría, con cantos de júbilo, música y la participación de niños, jóvenes y adultos mayores, quienes acompañaron el recorrido de las imágenes religiosas.
Familias completas se reunieron para vivir la tradición, mientras los más pequeños también se integraron a los coros y celebraciones.
Las Carreritas de San Juan consisten en una dramatización que se realiza en horas de la mañana.
Durante el acto, los fieles cargan en hombros imágenes de personajes bíblicos que, según el Evangelio, fueron los primeros en conocer que la tumba de Jesús estaba vacía.
La tradición inicia con el recorrido de las Tres Marías, especialmente María Magdalena, quienes “corren” para anunciar la noticia a los apóstoles. Posteriormente, se representa la carrera de Pedro y Juan hacia el sepulcro, siendo la imagen de San Juan la que protagoniza el trayecto con mayor dinamismo.
La actividad culmina con el encuentro de las imágenes con la de Jesús Resucitado, momento en el que los asistentes estallan en aplausos, cánticos y quema de pólvora, como símbolo de victoria y celebración.
Esta práctica religiosa simboliza el júbilo y la premura de los discípulos por confirmar la resurrección, marcando el paso de la tristeza del Viernes Santo a la alegría de la vida eterna.