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Carreritas de San Juan llenan de júbilo el Domingo de Resurrección en Comayagüela

Con palmas y cantos acompañaron esta tradicional celebración que simboliza el anuncio de la resurrección de Jesús, con participación de familias y feligreses

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 09:49
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Cuetes, palmas y baile marcaron este domingo el inicio de las tradicionales Carreritas de San Juan en la sexta calle de Comayagüela, en el marco de la celebración del Domingo de Resurrección.

 Foto: Daniela Ortega| EL HERALDO
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Desde tempranas horas, feligreses de la Iglesia Católica se congregaron en la sexta calle para participar en esta representación religiosa que conmemora la resurrección de Jesús.

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Siendo considerada la fecha más importante del calendario litúrgico cristiano.

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El ambiente estuvo cargado de alegría, con cantos de júbilo, música y la participación de niños, jóvenes y adultos mayores, quienes acompañaron el recorrido de las imágenes religiosas.

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Familias completas se reunieron para vivir la tradición, mientras los más pequeños también se integraron a los coros y celebraciones.

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Las Carreritas de San Juan consisten en una dramatización que se realiza en horas de la mañana.

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Durante el acto, los fieles cargan en hombros imágenes de personajes bíblicos que, según el Evangelio, fueron los primeros en conocer que la tumba de Jesús estaba vacía.

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La tradición inicia con el recorrido de las Tres Marías, especialmente María Magdalena, quienes “corren” para anunciar la noticia a los apóstoles. Posteriormente, se representa la carrera de Pedro y Juan hacia el sepulcro, siendo la imagen de San Juan la que protagoniza el trayecto con mayor dinamismo.

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La actividad culmina con el encuentro de las imágenes con la de Jesús Resucitado, momento en el que los asistentes estallan en aplausos, cánticos y quema de pólvora, como símbolo de victoria y celebración.

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Esta práctica religiosa simboliza el júbilo y la premura de los discípulos por confirmar la resurrección, marcando el paso de la tristeza del Viernes Santo a la alegría de la vida eterna.

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