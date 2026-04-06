Real España vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- El telón de la jornada 16 del Clausura 2026 bajará este lunes con un duelo que promete intensidad en el Estadio Morazán. Real España salta a la cancha ante Juticalpa FC con un objetivo claro: retomar el liderato que hoy le pertenece a Motagua, ambos igualados en puntos, pero separados por la diferencia de goles.

La presión está del lado aurinegro tras lo ocurrido en la capital, donde los azules hicieron su tarea y obligaron a los sampedranos a responder. El equipo que dirige Jeaustin Campos sabe que no tiene margen de error si quiere volver a lo más alto de la tabla.

El presente del conjunto catedrático invita al optimismo. En casa se ha convertido en un rival casi imbatible, sosteniendo una racha sólida que lo respalda ante su afición. El Morazán ha sido su fortaleza, con una seguidilla de triunfos recientes que reflejan el buen momento colectivo.

Enfrente estará un Juticalpa que intentará romper los pronósticos y complicar a uno de los candidatos al título. Aunque la historia favorece ampliamente a los locales en este tipo de enfrentamientos, cada partido cuenta una historia distinta y los visitantes buscarán escribir la suya.

El duelo también tendrá un ingrediente especial en los banquillos, con el primer cara a cara entre Jeaustin Campos y Mauro de Giobbi en el fútbol hondureño, un choque de estilos que añade atractivo al compromiso.

La cita está programada para las 7:30 de la noche y contará con arbitraje de Selvin Brown, acompañado por Gerson Orellana y Roney Salinas, mientras que James Salinas fungirá como cuarto árbitro.