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Fichajes: Motagua va por figura, Olimpia contactó extranjero y otro regresa; futuro de Rueda

Te mostramos los últimos rumores y fichajes en el fútbol hondureño

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 19:58
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Reinaldo Rueda dirigirá en Centroamérica y futuro de legionarios; Olimpia y Motagua preparan movimientos. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.

 Fotos: Cortesía.
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Reynaldo Tilguath - Tras varios meses de haber salido del Olancho FC, el técnico Reynaldo Tilguath ya tiene nuevo club.

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"El chino" fue anunciado sorpresivamente como nuevo miembro del cuerpo técnico del Real Service FC, club del torneo departamental de Choluteca. El equipo aspira a poder conseguir el ascenso a la segunda división del fútbol hondureño.
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Carlos Sánchez - El "Mango" termina su contrato con Olimpia al finalizar el Clausura 2026 y hasta el momento no se han sentado para hablar de renovación.
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Deybi Flores - Comenzó el mes de abril y el mediocampista hondureño sigue sin poder encontrar equipo tras salir de Al-Najma SC de Arabia Saudita.
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Se ha conocido que el Banfield de Argentina, equipo que dirige Pedro Troglio, más otro club de Colombia e inclusive de Francia, se han interesado en poder fichar a Deybi Flores, pero por ahora no hay nada concreto.
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Darwin Lom - El polémico goleador guatemalteco reveló que fue contactado por el Olimpia, pero al final no se llegó a un acuerdo y terminó fichando por el The Strongest de Colombia.
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"Mi paso a The Strongest no fue mi única opción; también hubo charlas con el Olimpia de Honduras, con equipos de Singapur y otras oportunidades, pero tenía contrato en Comunicaciones", dijo el goleador Darwin Lom en charla que brindó al Canal 7.
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Dereck Moncada - Sus grandes actuaciones en la primera división de Colombia no han pasado desapercibidas y se rumora que varios clubes lo tienen en la mira, entre ellos un equipo de la Premier League de Inglaterra.-
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El Wolverhampton de la Premier League tiene en la mira al hondureño Dereck Moncada. Uno de los cazatalentos lo observó en España y compartió con Mario Moncada, representante del joven catracho.
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Agustín Mulet - En Olimpia ya mostraron su interés de renovar el contrato del volante argentino y retenerlo un año más.
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José Mario Pinto - El contrato del "Rey del Dribbling" con Olimpia finaliza el próximo mes de junio y por ahora no hay acuerdo para una renovación. Cabe resaltar que el jugador estuvo en la mira del Banfield de Argentina.
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Alberth Elis - Luego que el Minnesota United le negara la oportunidad de seguir entrenando con ellos para quedarse en el primer equipo, el hondureño no se rinde, no se cruza de brazos y ha utilizado sus redes sociales para mostrar sus nuevas rutinas de entrenamiento en Houston, Texas, en Estados Unidos.
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"La Pantera" se mantiene en Estados Unidos entrenando solo tras su salida de Portugal y desde Olimpia ya le manifestaron que tiene las puertas abiertas para regresar a partir de junio.
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Reinaldo Rueda - Desde Colombia afirman que el técnico ha sido sondeado por la Federación de Guatemala para dirigir a los chapines.
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Mauro De Giobbi - El argentino se quedará como DT de Juticalpa FC hasta finalizar el certamen tras la salida de Humberto Rivera
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