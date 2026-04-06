Fichajes: Motagua va por figura, Olimpia contactó extranjero y otro regresa; futuro de Rueda

Reinaldo Rueda dirigirá en Centroamérica y futuro de legionarios; Olimpia y Motagua preparan movimientos. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Reynaldo Tilguath - Tras varios meses de haber salido del Olancho FC, el técnico Reynaldo Tilguath ya tiene nuevo club.
"El chino" fue anunciado sorpresivamente como nuevo miembro del cuerpo técnico del Real Service FC, club del torneo departamental de Choluteca. El equipo aspira a poder conseguir el ascenso a la segunda división del fútbol hondureño.
Carlos Sánchez - El "Mango" termina su contrato con Olimpia al finalizar el Clausura 2026 y hasta el momento no se han sentado para hablar de renovación.
Deybi Flores - Comenzó el mes de abril y el mediocampista hondureño sigue sin poder encontrar equipo tras salir de Al-Najma SC de Arabia Saudita.
Se ha conocido que el Banfield de Argentina, equipo que dirige Pedro Troglio, más otro club de Colombia e inclusive de Francia, se han interesado en poder fichar a Deybi Flores, pero por ahora no hay nada concreto.
Darwin Lom - El polémico goleador guatemalteco reveló que fue contactado por el Olimpia, pero al final no se llegó a un acuerdo y terminó fichando por el The Strongest de Colombia.
"Mi paso a The Strongest no fue mi única opción; también hubo charlas con el Olimpia de Honduras, con equipos de Singapur y otras oportunidades, pero tenía contrato en Comunicaciones", dijo el goleador Darwin Lom en charla que brindó al Canal 7.
Dereck Moncada - Sus grandes actuaciones en la primera división de Colombia no han pasado desapercibidas y se rumora que varios clubes lo tienen en la mira, entre ellos un equipo de la Premier League de Inglaterra.-
El Wolverhampton de la Premier League tiene en la mira al hondureño Dereck Moncada. Uno de los cazatalentos lo observó en España y compartió con Mario Moncada, representante del joven catracho.
Agustín Mulet - En Olimpia ya mostraron su interés de renovar el contrato del volante argentino y retenerlo un año más.
José Mario Pinto - El contrato del "Rey del Dribbling" con Olimpia finaliza el próximo mes de junio y por ahora no hay acuerdo para una renovación. Cabe resaltar que el jugador estuvo en la mira del Banfield de Argentina.
Alberth Elis - Luego que el Minnesota United le negara la oportunidad de seguir entrenando con ellos para quedarse en el primer equipo, el hondureño no se rinde, no se cruza de brazos y ha utilizado sus redes sociales para mostrar sus nuevas rutinas de entrenamiento en Houston, Texas, en Estados Unidos.
"La Pantera" se mantiene en Estados Unidos entrenando solo tras su salida de Portugal y desde Olimpia ya le manifestaron que tiene las puertas abiertas para regresar a partir de junio.
Reinaldo Rueda - Desde Colombia afirman que el técnico ha sido sondeado por la Federación de Guatemala para dirigir a los chapines.
Mauro De Giobbi - El argentino se quedará como DT de Juticalpa FC hasta finalizar el certamen tras la salida de Humberto Rivera