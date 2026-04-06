¿Habrá película de Bad Bunny? Spotify revela nuevo proyecto

Tokio, Japón.- El impacto de Bad Bunny sigue rompiendo fronteras, y su más reciente proyecto lo confirma. El artista puertorriqueño llevará a la pantalla uno de sus shows más exclusivos: el concierto que ofreció en Tokio como parte de una colaboración especial con Spotify .

Se trata de una presentación íntima realizada en la capital japonesa, pensada para celebrar un logro clave en la carrera del cantante: formar parte del llamado “Billions Club”, que reconoce a las canciones que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma.

En este concierto, el artista interpretó un total de 29 temas que han alcanzado esa impresionante cifra.

El evento, que tuvo lugar en Tokio, se alejó del formato tradicional de gira mundial. En cambio, apostó por una experiencia más cercana y exclusiva, dirigida a un grupo selecto de fans en Asia, consolidando así su conexión con públicos de distintas culturas.

Ahora, ese momento será inmortalizado en formato cinematográfico, permitiendo que seguidores de todo el mundo puedan vivir el espectáculo como si hubieran estado presentes.