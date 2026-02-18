¿Bad Bunny en Japón? Todo lo que se sabe de su debut en Asia con Spotify

Tras el éxito en el medio tiempo del Super Bowl y su oda a Latinoamérica, Spotify organizará este espectáculo para destacar "su increíble alcance global y el poder de la música latina para conectar con fans de todo el mundo", indicó este miércoles en un comunicado.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El artista puertorriqueño Bad Bunny dará su primer concierto en Asia el 7 de marzo con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify "Billions Club Live" y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Según la plataforma musical, esta serie celebra a los artistas que alcanzan "el hito de mil millones de reproducciones con una sola canción", y en este concierto Bad Bunny interpretará los 28 temas que han superado este umbral, entre los que se encuentran algunos de sus grandes éxitos como "Tití Me Preguntó", "Callaita" o "DtMF".

Si bien el espectáculo coincide con su gira, este es un concierto independiente de una sola noche dedicado "exclusivamente a sus oyentes más populares en Japón", señalaron este miércoles desde la compañía.

Su último álbum, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", un homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, el espectáculo en la Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.