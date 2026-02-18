  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

¿Bad Bunny en Japón? Todo lo que se sabe de su debut en Asia con Spotify

¿Cuál es el próximo destino de Bad Bunny? El fenómeno de la música latina aterrizará en Tokio para un concierto exclusivo de una sola noche

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 08:46
¿Bad Bunny en Japón? Todo lo que se sabe de su debut en Asia con Spotify

De la mano de Spotify, el intérprete de "Tití Me Preguntó" celebrará su éxito global en el Billions Club, marcando su debut oficial en territorio asiático tras su arrollador paso por el Super Bowl y los premios Grammy 2026.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- El artista puertorriqueño Bad Bunny dará su primer concierto en Asia el 7 de marzo con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify "Billions Club Live" y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Tras el éxito en el medio tiempo del Super Bowl y su oda a Latinoamérica, Spotify organizará este espectáculo para destacar "su increíble alcance global y el poder de la música latina para conectar con fans de todo el mundo", indicó este miércoles en un comunicado.

Toñita, la abuela boricua que brilló junto a Bad Bunny en el Super Bowl

Según la plataforma musical, esta serie celebra a los artistas que alcanzan "el hito de mil millones de reproducciones con una sola canción", y en este concierto Bad Bunny interpretará los 28 temas que han superado este umbral, entre los que se encuentran algunos de sus grandes éxitos como "Tití Me Preguntó", "Callaita" o "DtMF".

Si bien el espectáculo coincide con su gira, este es un concierto independiente de una sola noche dedicado "exclusivamente a sus oyentes más populares en Japón", señalaron este miércoles desde la compañía.

Su último álbum, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", un homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, el espectáculo en la Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.

La declaración de Devin Booker, ex de Kendall Jenner, sobre Bad Bunny en el Super Bowl

El concierto en Tokio también llega después de un 2025 en el que Bad Bunny fue nombrado por cuarta vez el artista más escuchado del mundo en Spotify, y por eso, con este evento, la plataforma busca dar continuidad a su serie tras las sesiones de Ed Sheeran en Dublín, Miley Cyrus en París y The Weeknd en Los Ángeles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias