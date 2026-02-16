Toñita, la abuela boricua que brilló junto a Bad Bunny en el Super Bowl

Por Sandra E. Garcia / The New York Times Maria Antonia Cay, conocida como Toñita, dirige el Caribbean Social Club en Brooklyn, un popular lugar de reunión para los latinos. El espectáculo del medio tiempo la convirtió en estrella a sus 85 años. No hay muchos lugares en Nueva York donde se pueda sentir el calor de Puerto Rico. Pero en el Caribbean Social Club de Brooklyn, los puertorriqueños se reúnen desde hace décadas para sentirse más cerca de la isla, con una ración de arroz con gandules y un chupito de cañita, servido nada menos que por Toñita. Toñita, cuyo nombre completo es Maria Antonia Cay, es un recordatorio de un Williamsburg rico en inmigrantes de antaño, una figura matriarcal para todos los que cruzan su umbral y un consuelo para quienes están lejos de casa. Y el domingo por la noche, fue brevemente la estrella del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California, como invitada de su amigo Benito Antonio Martínez Ocasio, la superestrella puertorriqueña Bad Bunny.

Una de las canciones que interpretó fue "NuevaYol", una mezcla fonética de géneros musicales que celebra los barrios de Nueva York con raíces puertorriqueñas y dominicanas, y que incluye una mención a Cay. En ese momento de la canción, el domingo, Bad Bunny se acercó a una ventana de una réplica del escaparate del Caribbean Social Club que se había construido en el campo de juego. Allí, la propia Cay, pequeña de estatura, pero inconfundible con sus rizos rubios sueltos, lo esperaba para servirle un vasito de plástico rojo y su singular calidez maternal. Eso es lo que hace en su club social, uno de los últimos de su clase en Nueva York. El bar, situado en un modesto edificio de la calle Grand propiedad de Cay, ha atraído a famosos en los últimos años, pero sigue siendo la base de generaciones de puertorriqueños y otros latinos que buscan comunidad y conexión con su herencia, tanto si han crecido en Nueva York como en otros lugares. Entre los muchos clubes y restaurantes de la ciudad que atienden a una ciudadanía global, los clientes dicen sentirse atraídos por el "calorcito" que ofrece el local, y lo defienden ferozmente, a este y a su propietaria. Ella normalmente atiende la barra en la parte de atrás, distribuyendo cervezas de 3 dólares de sus manos expertas, cada dedo adornado con chucherías brillantes.