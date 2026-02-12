Bad Bunny continúa su gira mundial tras récord histórico en el Super Bowl

San Juan, Puerto Rico.- El puertorriqueño Bad Bunny continúa con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que le lleva mañana, viernes, a Buenos Aires, tras el éxito de su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl por su oda a Latinoamérica. El cantante se sube al escenario del estadio Monumental, en el primero de sus tres conciertos en Buenos Aires, después de haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile. Tras Argentina, las próximas paradas de Bad Bunny son Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

Las entradas para la gira se agotaron rápidamente, al igual que ocurrió en la residencia artística de 30 conciertos que celebró en Puerto Rico entre julio y septiembre del 2025. Su último álbum, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español. Además, el espectáculo en el Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos. Nielsen también destacó que el show rompió varios récords en redes sociales, generando un impacto significativo en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los momentos más destacados se compartieron de forma masiva y se convirtieron en tendencias mundiales durante y después del evento.