Boda celebrada en el show de medio tiempo de Bad Bunny fue real

La boda de la pareja era parte del espectáculo de medio tiempo que Bad Bunny ofreció en uno de los escenarios más vistos en Estados Unidos

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 07:30
La pareja bailó y celebró su enlace nupcial frente a millones de personas.

Foto: Captura de pantalla

California, Estados Unidos.- El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

La pareja se casó en el escenario más visto de EE.UU. mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el 'conejo malo' durante el entretiempo.

El poderoso mensaje de Bad Bunny al final de su show de medio tiempo

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

