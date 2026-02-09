Boda celebrada en el show de medio tiempo de Bad Bunny fue real

California, Estados Unidos.- El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

La pareja se casó en el escenario más visto de EE.UU. mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el 'conejo malo' durante el entretiempo.