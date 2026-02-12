  1. Inicio
Nueva serie coreana en Netflix 2026: "El Arte de Sarah" y la mujer con mil identidades

Mentiras, un asesinato y un detective que no se detendrá. Así comienza esta serie coreana que estrena mañana

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 11:25
Nueva serie coreana en Netflix 2026: El Arte de Sarah y la mujer con mil identidades

La serie mezcla el misterio y el suspenso para construir una trama atrapante.

Foto: Instagram

Estados Unidos.- La nueva serie coreana de Netflix, “El arte de Sarah”, explora la caída de una mujer que construyó su vida sobre una mentira y el detective empeñado en desenmascararla.

Dirigida por Kim Jin-min, la producción sigue a Sarah Kim (Shin Hye-sun), una gerente de marca de lujo cuya identidad fabricada comienza a desmoronarse cuando se convierte en sospechosa de asesinato.

Mu-gyeong (Lee Jun-hyuk), el detective asignado al caso, intenta descubrir quién es ella realmente, mientras la narrativa se despliega desde su perspectiva.

La serie mezcla el misterio y el suspenso para construir una trama atrapante.

(Foto: Instagram)

“Hay una diversión especial en observar a una persona perseguir sus deseos y al hombre que intenta atraparla”, explicó Kim durante la conferencia de prensa en Seúl.

Nuevos actores 2026: Quiénes son las estrellas emergentes que debes conocer ahora

El director elogió la estructura narrativa poco convencional y las actuaciones de los protagonistas, quienes se reencuentran ocho años después de trabajar juntos en el thriller “Stranger” (2017).

Shin describió a su personaje como una figura enigmática con múltiples identidades: “Me fascinó cómo una persona podía tener tantas caras diferentes. Tenía que aceptar el papel porque sentía mucha curiosidad por saber cómo termina la historia”

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

