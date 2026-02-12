Nueva serie coreana en Netflix 2026: "El Arte de Sarah" y la mujer con mil identidades

Estados Unidos.- La nueva serie coreana de Netflix, “El arte de Sarah”, explora la caída de una mujer que construyó su vida sobre una mentira y el detective empeñado en desenmascararla.
Dirigida por Kim Jin-min, la producción sigue a Sarah Kim (Shin Hye-sun), una gerente de marca de lujo cuya identidad fabricada comienza a desmoronarse cuando se convierte en sospechosa de asesinato.
Mu-gyeong (Lee Jun-hyuk), el detective asignado al caso, intenta descubrir quién es ella realmente, mientras la narrativa se despliega desde su perspectiva.
“Hay una diversión especial en observar a una persona perseguir sus deseos y al hombre que intenta atraparla”, explicó Kim durante la conferencia de prensa en Seúl.
El director elogió la estructura narrativa poco convencional y las actuaciones de los protagonistas, quienes se reencuentran ocho años después de trabajar juntos en el thriller “Stranger” (2017).
Shin describió a su personaje como una figura enigmática con múltiples identidades: “Me fascinó cómo una persona podía tener tantas caras diferentes. Tenía que aceptar el papel porque sentía mucha curiosidad por saber cómo termina la historia”