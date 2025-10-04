Las mejores series que todo fanático debe haber visto (y dónde verlas)

Aquí una selección con títulos que todo amante de las historias épicas, las grandes actuaciones y los guiones brillantes debe haber visto al menos una vez en la vida.
Game of Thrones — Max. Intrigas, batallas y dragones en una lucha por el poder que marcó una era. Aunque su final dividió opiniones, sigue siendo una experiencia televisiva imprescindible.
Breaking Bad — Netflix. Una obra maestra sobre la transformación de un profesor de química en narcotraficante. Considerada una de las mejores series de todos los tiempos por su narrativa impecable y su evolución de personajes.
The Office (US) — Netflix. Michael Scott y su equipo de Dunder Mifflin convirtieron la vida de oficina en una fuente infinita de risas y momentos inolvidables. Ideal para maratonear.
Sherlock — Netflix. Una brillante adaptación moderna del detective más famoso del mundo, con actuaciones estelares de Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.
Chernobyl — Max. Una miniserie impactante basada en hechos reales. Su retrato del desastre nuclear y las consecuencias humanas la hacen una experiencia intensa pero necesaria.
Severance — Apple TV+. Una joya moderna que combina suspenso, ciencia ficción y crítica laboral. Original, perturbadora y visualmente impecable.
The Sopranos — Max. El referente absoluto de las series modernas. Tony Soprano es el antihéroe por excelencia, y su legado sigue influyendo en la televisión actual.
Ozark — Netflix. Una historia tensa, oscura y absorbente sobre una familia atrapada en el lavado de dinero para un cartel. Si te gustó Breaking Bad, esta es tu siguiente parada.
Stranger Things — Netflix. Un homenaje ochentero con aventura, misterio y amistad. Ideal para quienes buscan algo nostálgico pero lleno de acción.
Succession — Max. Poder, familia y ambición. Esta serie sobre los herederos de un imperio mediático redefine el drama contemporáneo con diálogos afilados y actuaciones memorables.
Mad Men — Prime Video. El glamur y las sombras del mundo publicitario en los años 60, con Don Draper al frente.