De las calles de Comayagüela, a Liga Nacional: Así es la joya del Olimpia, Anthony “El Chele” Ortiz

Te contamos quién es Anthony “El Chele” Ortiz, la nueva joyita del Olimpia que Eduardo Espinel hizo debutar en Liga Nacional.
Anthony Ortiz vivió una noche que difícilmente olvidará en su carrera deportiva. El joven mediocampista debutó oficialmente con el primer equipo del Olimpia, dando un paso importante en su formación profesional.
El canterano albo tuvo sus primeros minutos bajo la dirección técnica de Eduardo Espinel. Su aparición confirma que el trabajo en las Fuerzas Básicas Olimpistas continúa dando frutos importantes.
La oportunidad para Ortiz llegó en el compromiso frente a UPNFM. El partido se disputó en la ciudad de Choluteca el sábado 7 de febrero de 2026.
El volante ingresó con el dorsal número 39, mostrando personalidad y compromiso dentro del terreno de juego. A sus 18 años, comienza a abrirse camino en el plantel principal del León.
Anthony es un mediocampista formado en casa, producto del proceso de cantera del club. Su crecimiento ha sido resultado del esfuerzo, la constancia y la disciplina durante varios años.
En su etapa formativa también acumuló experiencias internacionales que fortalecieron su carácter competitivo. Estos torneos le permitieron medirse ante rivales de diferentes países y estilos de juego.
Entre sus logros destaca haber sido campeón en un torneo internacional disputado en El Salvador en 2019. Ese título fue uno de los primeros pasos importantes en su desarrollo futbolístico.
Asimismo, participó en la prestigiosa Donosti Cup en San Sebastián en 2022. También compitió en la Mad Cup de Madrid, donde su equipo logró un destacado cuarto lugar.
A nivel local, Ortiz fue campeón en múltiples torneos con el equipo de Reservas del Olimpia. Estas conquistas reforzaron su preparación para dar el salto al primer equipo.
El joven futbolista es conocido con el apodo de “El Chele”, nombre con el que es identificado por compañeros y entrenadores. Su estilo de juego y entrega lo han convertido en un jugador a seguir dentro del club.
Fuera de la cancha, Anthony representa con orgullo a la colonia Nueva Esperanza de Comayagüela. Su historia también inspira a otros jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional.
Desde pequeño ha sido muy amante de los deportes.
Ahora, con su debut ya concretado, Ortiz comienza a escribir su propia historia con el Olimpia. El reto apenas empieza, pero el mediocampista ya dio el primer paso en su camino con el León.
“El Chele” aprende en todo momento de sus compañeros de mayor jerarquía. Aquí se le ve entrenando junto al Jorge Álvarez.
Ayer estuvo en México con la delegación de Olimpia para enfrentar al América en Copa de Campeones de Concacaf.