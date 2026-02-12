  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual

Un mal momento vive el jugador luego de las acusaciones que tiene en su contra de siete cargos de violación y uno de agresión sexual

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 11:35
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
1 de 12

Un mal momento vive el jugador luego de las acusaciones que tiene en su contra de siete cargos de violación y uno de agresión sexual

Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
2 de 12

El futbolista Thomas Partey, ahora en el Villarreal, ha sido acusado en un juzgado de Londres de dos nuevos cargos de violación
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
3 de 12

Estos se suman a los cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que ya pesaban sobre el jugador desde el pasado julio.
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
4 de 12

Estos dos nuevos cargos parten de una nueva víctima que denunció los hechos el pasado agosto.
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
5 de 12

En total, Partey está acusado de siete cargos de violación por parte de tres mujeres y de agresión sexual por una cuarta.
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
6 de 12

El jugador se declaró no culpable de los primeros cargos en una vista que tuvo lugar en Londres en septiembre y quedó en libertad bajo fianza a la espera de los siguientes pasos en el proceso.
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
7 de 12

Partey tendrá que comparecer en un tribunal de Londres el próximo 13 de marzo sobre estas nuevas acusaciones.
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
8 de 12

Cuando Partey fichó por el Villarreal lo hizo en condición de agente libre y siendo ya conocidas estas acusaciones.
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
9 de 12
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
10 de 12

El futbolista acabó contrato con el Arsenal y las acusaciones salieron a la luz cuatro días después.
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
11 de 12

Ahora se espera qué pasara con el futuro del futbolista Thomas Partey, si sigue en Villarreal por el problema legal que enfrenta.
Jugador de LaLiga de España es acusado de siete cargos de violación y agresión sexual
12 de 12
Cargar más fotos