Selecciones ya clasificadas al Mundial Sub-17 en Qatar: Honduras ya lo logró

La selección de Honduras es una de los equipos del área de Concacaf que lograron el boleto a la clasificación al Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar
El Mundial Sub-17 tendrá una nueva edición en 2026. Se disputará en Qatar y ya hay 11 de las 48 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo Juvenil; en Concacaf ya se han definido las ocho que participarán.
Estados Unidos ha sido una de las primeras selecciones que han logrado la clasificación al Mundial Sub-17 en Qatar.
La selección de Costa Rica fueron los segundos del área de Concacaf en lograr la clasificación. Sufrieron hasta el último minuto ante Puerto Rico porque un gol los dejaba eliminados.
Los jóvenes de la selección de Panamá no tuvo problemas en conseguir el boleto al Mundial Sub-17. Derrotó a Nicaragua, Anguilla y Dominica.
La selección de Haití sorprendió al conseguir el boleto al Mundial Sub-17, se lo disputó ante Guatemala y al final quedaron fuera los centroamericanos.
Jamaica demostró su capacidad al conseguir el boleto y clasificarse al Mundial Sub-17, dejando en el camino a la ahora potencia del área, Canadá.
Cuba es de las otras sorpresas en esta clasificación al Mundial. Le ganó el duelo a El Salvador.
México está más dentro que fuera del Mundial sub-17 de Qatar. A falta de un juego de Trinidad y Tobago que lo podría igualar en puntos, pero los aztecas tiene +17 goles. Trinidad tiene que marcar diez dianas.
Honduras volverá a estar en una copa mundial en la categoría sub-17 luego de superar a Guyana y Bermudas.
Sorprende no ver a las selecciones de Guatemala, El Salvador, y Canadá. Por su parte Surinam estaba en el grupo de Honduras, pero por un tema de inscripción decidieron no participar en el Premundial juvenil.
Nueva Zelanda: Repiten su participación en el Mundial Sub-17 en Qatar y también estuvo en el 2025.
Nueva Caledonia no tuvo una buena presentación en el Mundial Sub-17 en el 2025 y ahora se ha clasificado al 2026 por Oceanía.
Fiyi también se ha ganado el boleto para estar en el Mundial Sub-17 en Qatar 2026.
Los cataríes tienen asegurada su participación en el Mundial juvenil, ya que son los anfitriones. De esta forma, cierran el listado de las 11 selecciones que están oficialmente clasificadas hasta el momento a la Copa del Mundo, que se jugará este año con 48 selecciones.