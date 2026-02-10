  1. Inicio
El efecto Super Bowl: Bad Bunny dispara sus streams y domina las listas de Spotify

Según datos oficiales de Spotify, las reproducciones del artista puertorriqueño se dispararon un 470% en Estados Unidos y un 210% a nivel global inmediatamente después de su presentación

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 07:25
El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl generó un impacto sin precedentes en las plataformas de streaming.

San Juan, Puerto Rico.- Las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

En cuanto subió al escenario, los fans reaccionaron de inmediato, recurriendo a Spotify en tiempo real para interactuar con su música durante y justo después de la presentación de medio tiempo.

Los invitados sorpresa de Bad Bunny también registraron aumentos, con las reproducciones de Ricky Martin subiendo un 145 % en EE. UU. después de la presentación, según los datos de Spotify.

Los temas cantados durante el Super Bowl están obteniendo asimismo incrementos significativos de reproducciones en EE. UU., destacando 'Yo Perreo Sola' (2.170 %), 'El Apagón' (1.320 %), 'Party' (1.130 %) y 'Lo que le pasó a Hawaii' (1.040 %).

El cantante puertorriqueño protagonizó un gran espectáculo lleno de referencias a la cultura puertorriqueña y latina, y reivindicó que América es todo el continente, no solo EE. UU., con un despliegue de todas las banderas de la región.

Las críticas de la derecha estadounidense, que ya había rechazado su elección para el Super Bowl, no se hicieron esperar. El propio presidente Donald Trump llamó al acto una "afronta a la grandeza de América".

Bad Bunny actualmente ocupa los seis primeros puestos de la lista diaria de canciones más escuchadas en Spotify en EE. UU. y, solo en enero, superó los 1.300 millones de reproducciones a nivel global, mientras los fans revisaban su música antes del Super Bowl.Es el único cantante nombrado Artista Global del Año de Spotify en cuatro ocasiones.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

