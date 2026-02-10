El efecto Super Bowl: Bad Bunny dispara sus streams y domina las listas de Spotify

En cuanto subió al escenario, los fans reaccionaron de inmediato, recurriendo a Spotify en tiempo real para interactuar con su música durante y justo después de la presentación de medio tiempo.

San Juan, Puerto Rico.- Las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Los invitados sorpresa de Bad Bunny también registraron aumentos, con las reproducciones de Ricky Martin subiendo un 145 % en EE. UU. después de la presentación, según los datos de Spotify.

Los temas cantados durante el Super Bowl están obteniendo asimismo incrementos significativos de reproducciones en EE. UU., destacando 'Yo Perreo Sola' (2.170 %), 'El Apagón' (1.320 %), 'Party' (1.130 %) y 'Lo que le pasó a Hawaii' (1.040 %).

El cantante puertorriqueño protagonizó un gran espectáculo lleno de referencias a la cultura puertorriqueña y latina, y reivindicó que América es todo el continente, no solo EE. UU., con un despliegue de todas las banderas de la región.

Las críticas de la derecha estadounidense, que ya había rechazado su elección para el Super Bowl, no se hicieron esperar. El propio presidente Donald Trump llamó al acto una "afronta a la grandeza de América".