Sheinbaum elogia la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes como "muy interesante" el espectáculo del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX, al destacar su mensaje de "unión" en América, en contraste con las críticas expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Muy interesante, ¿No? Que haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano porque menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, está hablando del continente americano", expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La opinión de la gobernante mexicana contrasta con la de Trump, quien aseguró que el show fue "uno de los peores de la historia" y lo describió como "una horrible elección"; además de señalar que "nadie" entendía una palabra de lo que cantó Bad Bunny y que "el baile es repugnante”.