Bad Bunny desafía a Trump con el primer show del Super Bowl íntegramente en español

Los Ángeles, Estados Unidos.- Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la narrativa cultural latina de EE.UU. en la era más radical del Gobierno de Donald Trump. El artista puertorriqueño aterriza en esta cita en su mejor momento: coronado como el icono cultural de la década y arrastrando todavía el triunfo de los Grammy, donde hizo historia al conquistar el galardón más prestigioso con un álbum íntegramente en español y ofrecer uno de los discursos de denuncia más poderosos de la industria. "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens -término designado a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional estadounidense, pero que en la retórica actual se emplea para deshumanizar al migrante-. Somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

Este compromiso por alzar el español en EE.UU. cobra simbolismo en este momento en el país, con un Gobierno que ha endurecido la retórica sobre la identidad nacional y activado una agresiva maquinaria de control migratorio a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El escenario más estadounidense en español

El anuncio de Bad Bunny como cabeza de cartel del descanso fue una decisión que ni la propia NFL supo dimensionar. De hecho, la elección ha sorprendido por el riesgo que asume la que se ha considerado históricamente la institución deportiva más conservadora del país al entregar su horario de máxima audiencia a un repertorio exclusivamente en español. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha reafirmado su apoyo a Bad Bunny incluso después de sus palabras en los premios más importantes de la industria musical: "Es uno de los grandes artistas del mundo", dijo en una rueda de prensa. Lo que para la industria musical responde a la consecuencia del éxito del 'conejo malo', respaldado por cifras que lo sitúan como el artista más escuchado del planeta, para los sectores más conservadores del Partido Republicano ha supuesto una afrenta a la tradición y a la identidad del espectáculo. El propio Trump tachó de "ridícula" su elección y confirmó que no asistirá al evento deportivo más importante del país de este año por estar en contra del cantante. "Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", afirmó. Y es que el tema migratorio ha marcado los prolegómenos de este encuentro, con versiones sobre un posible refuerzo de la vigilancia por parte de las autoridades fronterizas durante la actuación de la superestrella puertorriqueña. Ante estas incertidumbre, el comité organizador aclaró que no se contempla la puesta en marcha de operativos especiales durante la celebración del Super Bowl LX, de acuerdo a un memorando obtenido por The Washington Post y The Athletic. En las calles de San Francisco comenzaron a aparecer carteles con los mensajes 'ICE Out' y 'Chinga la migra', expresiones cargadas de un histórico sentimiento de resistencia chicana y latina. Las pancartas forman parte de una campaña que usa como emblema al sapo concho —un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción que Bad Bunny ha adoptado como símbolo autóctono de su reciente gira— para exigir el fin de las operaciones del ICE.

Green Day, la guinda del pastel