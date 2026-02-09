Bad Bunny brilla en el Super Bowl con su álbum "Debí tirar más fotos"

Por The New York Times/ Joe Coscarelli and Jon Caramanica

Presentarse en el Super Bowl es un momento muy importante para Bad Bunny, y que eso suceda tras el lanzamiento de ‘Debí tirar más fotos’, su álbum más personal, debe hacer que esa actuación sea aún más especial.

Para Bad Bunny, el hecho de que su coronación en el escenario mundial se produzca tras el lanzamiento de su álbum más personal, el que está firmemente arraigado en su Puerto Rico natal, debe hacer que este momento sea aún más especial.

Antes del lanzamiento el año pasado de Debí tirar más fotos, su sexto álbum en solitario y ahora el primero en español en ganar un Grammy por álbum del año, el cantante y rapero concedió una amplia entrevista enPopcast, nuestro programa de cultura pop. (Hicimos un resumen de la actuación en directo en YouTube el domingo, justo después de que Bad Bunny terminara).

Explicó que, tras viajar por todo el mundo durante los últimos años e incluso vivir en Los Ángeles durante un tiempo, quería volver a comprometerse con su tierra natal con un giro musical muy marcado. El álbum, de 17 temas, incluye instrumentos en directo y ritmos tradicionales puertorriqueños como la plena, la bomba y la salsa; se grabó íntegramente en la isla y cuenta con la colaboración de una serie de jóvenes, todos ellos puertorriqueños.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

“¿Y ahora qué?”, recuerda Bad Bunny que se preguntó después de convertirse en una sensación internacional. “Te mueres y ya está. No hay nada como: ‘Oh, fuiste el artista más escuchado’, ¿y qué? Estuve pensando en eso y dije: ‘Debería hacer algo que pueda dejar ahí, como que, una semilla’. Entonces yo dije: ‘Bro, el propósito es ese: darles la oportunidad a jóvenes, darles la exposición a estos jóvenes músicos, artistas también, darles la exposición a ritmos de Puerto Rico’”.