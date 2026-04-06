¿De qué se trata? El negocio que iniciaron Falcao y Ter Stegen en Honduras

"El microclima especial de la región favorece el cultivo de café de alta calidad, incluyendo cafés de especialidad reconocidos en Honduras y ganadores de la taza de Excelencia. Su productor, Benjamin Paz realiza el proceso de café mediante dos métodos: el tradicional, que implica una fermentación de 16 horas del pergamino, y el método mecánico, que elimina el mucílago de manera inmediata", agrega la página web.