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¿De qué se trata? El negocio que iniciaron Falcao y Ter Stegen en Honduras

Radamel Falcao y Marc-André ter Stegen, dos futbolistas que brillaron en España, han emprendido un nuevo negocio relacionado con Honduras. ¿De qué se trata?

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 09:37
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Radamel Falcao y Ter Stegen forman parte de un emprendimiento que tiene un estrecho vínculo con Honduras. ¿De qué se trata?

 Fotos: EFE
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Radamel Falcao, futbolista colombiano que en su mejor momento brilló con el Atlético de Madrid y la selección de Colombia, lleva algunos años alejado del fútbol de élite, sin embargo, eso no le ha impedido enfocarse en sus negocios fuera de la cancha.

 Foto: EFE
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"El Tigre" ha invertido de lleno en un negocio llamado "Café de Finca", ern donde ha tenido a un socio inesperado; Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona y de la selección de Alemania.

 Foto: EFE
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Hasta aquí todo parece un negocio más entre dos futbolistas de élite, sin embargo, el emprendimiento cafetalero de Falcao y Ter Stegen tiene una conexión directa con Honduras.

 Foto: El Heraldo
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Ambos futbolistas forman parte de un grupo inversor que ha puesto su capital en uno de los principales productos de exportación que tiene Honduras; el café, lo cual ha hecho que el negocio de Falcao y Ter Stegen exporte el grano hondureño hasta el Viejo Continente.

 Foto: El Heraldo
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En el caso de Falcao, el legendario delantero colombiano ha decidido invertir en la "Finca Cielito Lindo", ubicada en el sector de Peña Blanca, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

 Foto: Café de Finca
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En el sitio oficial de "Café de Finca" se puede leer lo siguiente acerca del "origen de Falcao": "Radamel ha encontrado su origen en honduras. En la Finca Cielito Lindo. Un cafetal a 1,650 metros de altitud donde el finquero Benjamín Paz produce un café muy balanceado. En boca resulta un café dulce con toques a chocolate con leche".

 Foto: EFE | Café de Finca
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"El microclima especial de la región favorece el cultivo de café de alta calidad, incluyendo cafés de especialidad reconocidos en Honduras y ganadores de la taza de Excelencia. Su productor, Benjamin Paz realiza el proceso de café mediante dos métodos: el tradicional, que implica una fermentación de 16 horas del pergamino, y el método mecánico, que elimina el mucílago de manera inmediata", agrega la página web.

 Foto: Café de Finca
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De esta manera, el delantero colombiano se ha convertido en un exportador de café hondureño a Europa, posicionando a Honduras como uno de los principales proveedores del grano.

 Foto: EFE | Café de Finca
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En cuanto a Ter Stegen, el portero del Barcelona, con un fallido paso por el Girona a causa de una lesión, ha decidido invertir en una finca productora de café en Colombia, siendo una de las estrellas que se ha sumado al emprendimiento con Falcao.

 Foto: EFE
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Pero Falcao y Ter Stegen no están solos en este proyecto, ya que los acompañan otras figuras como el legendario basquetbolista español Pau Gasol y su hermano, Marc Gasol, y Mario Suárez, excompañero de Falcao en el Atlético de Madrid.

 Foto: EFE
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En el negocio, los reconocidos deportistas promocionan café de países como Honduras, Colombia, Etiopía, Brasil y Kenia.

 Foto: Café de Finca
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El negocio del que forman parte Falcao y Ter Stegen se presenta como una ventana para darle mayor prestigio al café hondureño dentro del mercado internacional gracias a la presencia de deportistas de élite dentro del proyecto.

Foto: El Heraldo
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