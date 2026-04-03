Cristiano Ronaldo suma dos goles a su cuenta histórica: ¿Cuántos le faltan para los 1,000?

Riad, Arabia Saudita.- Tras superar sus molestias físicas que lo mantuvieron un mes fuera de los terrenos de juego, Cristiano Ronaldo volvió este Viernes Santo a la actividad en la victoria de Al Nassr sobre Al Najma (5-2), en el duelo correspondiente a la fecha 27 de la liga de Arabia Saudita.

De hecho, el astro portugués firmó un doblete en el complemento para llegar a los 23 tantos luego de 23 apariciones en el campeonato local, siendo uno de los máximos anotadores del mismo.

Al Najma, ex equipo de los hondureños Deiby Flores y Romell Quioto, que marcha en el último lugar de la clasificación, se había puesto en ventaja al minuto 44 y estaba dando la sorpresa en campo ajeno.

Sin embargo, en una rafaga el Al Nassr logró darle vuelta al resultado con dos goles en el descuento del primer tiempo; primero con Al Hamdan (45+8') y luego Sadio Mané (45+9').

Apenas estaba empezando la segunda mitad cuando la visita empató el tablero con el tanto de Felippe Cardoso al 47', pero solo diez minutos más tarde Cristiano volvía a poner arriba a su equipo desde los 12 pasos.

La fiesta para Ronaldo no acabaría ahí, porque en el 74' firmó su doblete tras recibir un centro desde la derecha, controlar y luego disparar. El tanto fue revisado por el VAR y subió al marcador.

Cuando ya estaba por finalizar el encuentro, Mané también se apuntó un doblete en el 95' para sentenciar la contundente victoria local.