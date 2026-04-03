  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?

De República Dominicana a los reflectores del espectáculo, Tania Pimentel combina su carrera como actriz, su faceta como madre y una relación que hoy acapara la atención mediática

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 14:40
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
1 de 12

Tania Pimentel, actriz y modelo originaria de República Dominicana, ha ganado notoriedad tras confirmar su relación con el cantante Lupillo Rivera.

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
2 de 12

Su nombre ha comenzado a figurar con fuerza en medios y redes sociales, especialmente, luego de que hicieran público su compromiso.

Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
3 de 12

La joven ha desarrollado su carrera artística participando en producciones como "Sed de venganza" y "Velvet, el nuevo imperio".

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
4 de 12

Estos proyectos la han posicionado como una figura emergente en la actuación.

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
5 de 12

Además de su trabajo en televisión, Pimentel mantiene una sólida presencia digital. En Instagram acumula más de 296 mil seguidores y cerca de 700 publicaciones.

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
6 de 12

En dicha red social, la modelo comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional. Sus publicaciones incluyen sesiones fotográficas, proyectos laborales y momentos cotidianos.

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
7 de 12

Su relación con Lupillo Rivera fue confirmada públicamente en noviembre. A través de Instagram, Pimentel compartió una fotografía junto al artista.

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
8 de 12

Desde entonces, la pareja ha mantenido su romance bajo la atención del público. Ambos han mostrado momentos juntos en distintas plataformas.

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
9 de 12

Recientemente, hicieron una aparición conjunta en el programa "Apostarías por mí". En dicha emisión, presumieron abiertamente su relación ante la audiencia.

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
10 de 12

Este hecho marcó una nueva etapa en la exposición mediática de la pareja. Su historia ha generado interés entre seguidores del cantante, principalmente, por la diferencia de edad entre ambos: 21 años.

Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
11 de 12

Más allá de su vida sentimental, Pimentel también destaca en el ámbito familiar. La modelo es madre de un niño de seis años.

 Foto: Redes social
¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?
12 de 12

Su faceta como madre forma parte de los aspectos que comparte ocasionalmente en redes. Con ello, muestra un equilibrio entre su vida personal y profesional.

 Foto: Redes social
Cargar más fotos