¿Quién es Tania Pimentel, la prometida de Lupillo Rivera?

Tania Pimentel, actriz y modelo originaria de República Dominicana, ha ganado notoriedad tras confirmar su relación con el cantante Lupillo Rivera.
Su nombre ha comenzado a figurar con fuerza en medios y redes sociales, especialmente, luego de que hicieran público su compromiso.
La joven ha desarrollado su carrera artística participando en producciones como "Sed de venganza" y "Velvet, el nuevo imperio".
Estos proyectos la han posicionado como una figura emergente en la actuación.
Además de su trabajo en televisión, Pimentel mantiene una sólida presencia digital. En Instagram acumula más de 296 mil seguidores y cerca de 700 publicaciones.
En dicha red social, la modelo comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional. Sus publicaciones incluyen sesiones fotográficas, proyectos laborales y momentos cotidianos.
Su relación con Lupillo Rivera fue confirmada públicamente en noviembre. A través de Instagram, Pimentel compartió una fotografía junto al artista.
Desde entonces, la pareja ha mantenido su romance bajo la atención del público. Ambos han mostrado momentos juntos en distintas plataformas.
Recientemente, hicieron una aparición conjunta en el programa "Apostarías por mí". En dicha emisión, presumieron abiertamente su relación ante la audiencia.
Este hecho marcó una nueva etapa en la exposición mediática de la pareja. Su historia ha generado interés entre seguidores del cantante, principalmente, por la diferencia de edad entre ambos: 21 años.
Más allá de su vida sentimental, Pimentel también destaca en el ámbito familiar. La modelo es madre de un niño de seis años.
Su faceta como madre forma parte de los aspectos que comparte ocasionalmente en redes. Con ello, muestra un equilibrio entre su vida personal y profesional.