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Enzo Fernández hace la paces con el Chelsea, pero seguirá castigado

Liam Rosenior, técnico de los Blues, tuvo una plática con el futbolista argentino después de la polémica por las declaraciones en que mostró su deseo de vivir en Madrid

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 11:50
Enzo Fernández hace la paces con el Chelsea, pero seguirá castigado

Enzo Fernández recibió una sanción de dos partidos por sus recientes declaraciones.

 Foto: EFE

Londres, Reino Unido.- Liam Rosenior, técnico del Chelsea, confirmó que el argentino Enzo Fernández se ha disculpado por los comentarios sobre su hipotético futuro, pero que, aun así, tendrá que cumplir el castigo de dos partidos que le impuso el club.

En varias entrevistas, el jugador argentino aseguró que, pese a tener aún varios años de contrato en Stamford Bridge, no sabe si seguirá la próxima temporada en el Chelsea y, aunque no quiso pronunciarse sobre un posible destino, afirmó que le gustaría vivir en Madrid tanto a él como a su familia.

Esto le supuso un castigo de dos partidos de suspensión por parte del Chelsea. Uno ya lo cumplió el pasado fin de semana en la victoria por 7-0 contra el Port Vale en la FA Cup y el segundo lo cumplirá este domingo contra el Manchester City en la Premier League.

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"Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar. Hay ciertos valores en los que creo y que creo que harán más fuertes al club si los cumplimos", dijo Rosenior este viernes en rueda de prensa.

"Tuve una buena charla con Enzo. Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él, pero creo que la gente comete fallos y no se puede pasar por alto el castigo", cerró.

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Redacción web
Agencia EFE

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