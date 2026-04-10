Enzo Fernández hace la paces con el Chelsea, pero seguirá castigado

Londres, Reino Unido.- Liam Rosenior, técnico del Chelsea, confirmó que el argentino Enzo Fernández se ha disculpado por los comentarios sobre su hipotético futuro, pero que, aun así, tendrá que cumplir el castigo de dos partidos que le impuso el club.

En varias entrevistas, el jugador argentino aseguró que, pese a tener aún varios años de contrato en Stamford Bridge, no sabe si seguirá la próxima temporada en el Chelsea y, aunque no quiso pronunciarse sobre un posible destino, afirmó que le gustaría vivir en Madrid tanto a él como a su familia.

Esto le supuso un castigo de dos partidos de suspensión por parte del Chelsea. Uno ya lo cumplió el pasado fin de semana en la victoria por 7-0 contra el Port Vale en la FA Cup y el segundo lo cumplirá este domingo contra el Manchester City en la Premier League.