Real Madrid quiere fichar a crack mundial: Los millones que ofrece y el jugador que daría a cambio

Madrid, España.- El Real Madrid es consciente que necesita reforzar su centro del campo. Desde el retiro de Toni Kroos y la salida de Luka Modric, el equipo blanco comenzó a tener problemas en la progresión de su juego y esta temporada lo está sufriendo como nunca. Futbolistas como Jude Bellingham, Arda Guler o Franco Mastantuono son los llamados a tomar ese rol, pero siguen sin mostrar su mejor versión y desde la directiva tienen en carpeta un elemento de la Premier League por el que apostarían de cara al próximo curso.

En un contexto donde el conjunto blanco no atraviesa su mejor momento futbolístico, el nombre de Enzo Fernández vuelve a ganar fuerza en los despachos del Santiago Bernabéu. De acuerdo con los reportes de la prensa ingles, el Chelsea no tiene intenciones de negociar al volante argentino, campeón del mundo en 2022, por una cifra menor a los 120 millones de euros. Una postura firme que no sorprende, teniendo en cuenta la importancia de Enzo en el cuadro londinense y la inversión inicial realizada. Aun así, desde la capital española estarían dispuestos a sentarse a conversar, incluso pagando un precio elevadísimo. Lo interesante es que el Real Madrid habría encontrado una vía alternativa para acercarse a los 'Blues'. Desde España aseguran que el club blanco evalúa presentar una oferta que incluya 60 millones de euros más un futbolista como parte de pago. El nombre que aparece sobre la mesa es el de Eduardo Camavinga, quien ha perdido continuidad y sigue sin encontrar un puesto fijo en el once inicial desde que llegó al equipo.