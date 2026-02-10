  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona sufre duro golpe previo a enfrentar al Atlético de Madrid: Perdería a crack por lesión

Flick también está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 08:26
Barcelona sufre duro golpe previo a enfrentar al Atlético de Madrid: Perdería a crack por lesión

Los azulgranas enfrentarán a los colchoneros este próximo jueves.

Foto: Barcelona.

Barcelona, España.- El atacante Raphael Dias 'Raphinha' tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca.

¿Quién es Rafa Yuste, el nuevo presidente del Barcelona tras salida de Joan Laporta?

Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado que se debe ser conservador en el pronóstico.

El hondureño Kervin Arriaga es sometido a novedoso protocolo FIFA tras lesión con el Levante

Además de Raphinha, el técnico azulgrana también está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente. Sin embargo, el neerlandés sí participó en la sesión de este martes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias