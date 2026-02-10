Barcelona sufre duro golpe previo a enfrentar al Atlético de Madrid: Perdería a crack por lesión

Barcelona, España.- El atacante Raphael Dias 'Raphinha' tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca.