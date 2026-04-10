El Girona silencia al Real Madrid en el Bernabéu y le deja LaLiga servida al Barça

Madrid, España.- Todo parece indicar, a excepción de una sorpresa el sábado en el Camp Nou, que LaLiga se pintará de azulgrana. El Real Madrid prolongó su mal momento en el punto crítico de la temporada tras igualar 1-1 ante el Girona en el Santiago Bernabéu.

Un empate con sabor a derrota para los de Álvaro Arbeloa, que no pudieron meterle presión al Barcelona en la lucha por el liderato y ahora podrían quedarse a nueve puntos de la cima del campeonato si los culés vencen al Espanyol este fin de semana en el Camp Nou.

Sobre la cancha, los merengues fueron superiores ante un Girona que encontró su fortaleza en el portero Gazzaniga, que en la primera parte evitó por todos los medios que el Madrid se fuera al descanso con una cómoda ventaja.

Gazzaniga fue un muro con sus manos evitando los goles de Valverde, Mbappé y Bellingham para un cuadro blanco que mereció mejor suerte en la primera parte. Pero, a pesar del dominio local, el Girona estuvo muy cerca de ponerse en ventaja con dos peligrosas llegadas de Ounahi y Echeverri que pusieron a prueba a Lunin y a la defensa blanca.