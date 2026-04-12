En fotos: Heridos, disparos y un caos total en las afueras del Nacional previo al Motagua vs Olimpia

Aficionados se enfrentaron a disparos en las afueras del estadio Nacional previo al clásico Motagua Olimpia. La escena de terror captada por el lente de EL HERALDO.
Momentos de alta tensión se vivieron en las afueras del estadio Chelato Uclés previo al clásico entre Olimpia y Motagua.
La pelea entre la barra Ultra Fiel y Revolucionarios desató el caos en la previa de la jornada 18 de la Liga Nacional.
Este aficionado fue uno de los más afectados y se mostró ensangrentado.
Desde tempranas horas se reportaron disparos en las inmediaciones del coloso capitalino, generando pánico entre los aficionados.
El ambiente se salió de control en cuestión de minutos, obligando a muchos a resguardarse.
La prensa presente en el lugar fue evacuada de emergencia hacia el interior del estadio para garantizar su seguridad.
En medio del desorden, aficionados de Motagua cargaban a un seguidor herido, presuntamente por impacto de bala.
Las escenas eran dramáticas, con decenas de personas lesionadas tras los enfrentamientos.
La Policía Nacional solicitó refuerzos ante la magnitud del disturbio.
Varias ambulancias llegaron rápidamente al lugar para atender a los heridos.
Aparentemente, la barra del Olimpia avanzó hasta el sector donde se encontraban los seguidores de Motagua, intensificando el conflicto.
El bus que transportaba al equipo de Motagua resultó afectado en medio de los incidentes.
Incluso, hasta directivos del conjunto azul intervinieron en un intento por calmar la situación.
El caos era evidente, con aficionados corriendo en todas direcciones para ponerse a salvo.
El clásico capitalino quedó marcado por estos lamentables hechos de violencia fuera del terreno de juego.
Las autoridades trabajan para restablecer el orden y evitar que la situación pase a mayores.
La Policía Nacional tuvo que echar gas pimienta para detener a los aficionados.
Hinchas corrían por las calles aledañas al estadio Nacional.
La Cruz Roja le dio atención a los heridos.
Este aficionado se cayó en su intento de huir del relajo.
Desesperación por todos lados en las afueras del coloso capitalino.
Así quedó el vidrio frontal del bus de Motagua.
La imagen del bus del Olimpia tras el desorden entre barras.
Los vehículos en las afueras del estadio quedaron dañados.