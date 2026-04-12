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En fotos: Heridos, disparos y un caos total en las afueras del Nacional previo al Motagua vs Olimpia

Las postales que dejó el enfrentamiento entre las barras del Motagua y Olimpia

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 16:03
En fotos: Heridos, disparos y un caos total en las afueras del Nacional previo al Motagua vs Olimpia
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Aficionados se enfrentaron a disparos en las afueras del estadio Nacional previo al clásico Motagua Olimpia. La escena de terror captada por el lente de EL HERALDO.

Fotos: EL HERALDO.
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Momentos de alta tensión se vivieron en las afueras del estadio Chelato Uclés previo al clásico entre Olimpia y Motagua.
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La pelea entre la barra Ultra Fiel y Revolucionarios desató el caos en la previa de la jornada 18 de la Liga Nacional.
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Este aficionado fue uno de los más afectados y se mostró ensangrentado.

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Desde tempranas horas se reportaron disparos en las inmediaciones del coloso capitalino, generando pánico entre los aficionados.
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El ambiente se salió de control en cuestión de minutos, obligando a muchos a resguardarse.
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La prensa presente en el lugar fue evacuada de emergencia hacia el interior del estadio para garantizar su seguridad.
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En medio del desorden, aficionados de Motagua cargaban a un seguidor herido, presuntamente por impacto de bala.
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Las escenas eran dramáticas, con decenas de personas lesionadas tras los enfrentamientos.
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La Policía Nacional solicitó refuerzos ante la magnitud del disturbio.
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Varias ambulancias llegaron rápidamente al lugar para atender a los heridos.
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Aparentemente, la barra del Olimpia avanzó hasta el sector donde se encontraban los seguidores de Motagua, intensificando el conflicto.
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El bus que transportaba al equipo de Motagua resultó afectado en medio de los incidentes.
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Incluso, hasta directivos del conjunto azul intervinieron en un intento por calmar la situación.
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El caos era evidente, con aficionados corriendo en todas direcciones para ponerse a salvo.
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El clásico capitalino quedó marcado por estos lamentables hechos de violencia fuera del terreno de juego.
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Las autoridades trabajan para restablecer el orden y evitar que la situación pase a mayores.
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La Policía Nacional tuvo que echar gas pimienta para detener a los aficionados.
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Hinchas corrían por las calles aledañas al estadio Nacional.

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La Cruz Roja le dio atención a los heridos.

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Este aficionado se cayó en su intento de huir del relajo.

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Desesperación por todos lados en las afueras del coloso capitalino.
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Así quedó el vidrio frontal del bus de Motagua.

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La imagen del bus del Olimpia tras el desorden entre barras.

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Los vehículos en las afueras del estadio quedaron dañados.

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