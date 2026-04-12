Destrozos a la propiedad privada tras lluvia de piedras y balazos antes del Motagua vs Olimpia

Minutos después del enfrentamiento resultaron heridos: Raúl Alexander Gómez con herida de bala en la cabeza, Randall Andino con un golpe en la cabeza que le propinaron con un palo, Ángel Daniel Rodríguez, con golpes en la cabeza y hombro y Ronny Galo, quien se encuentra grave tras recibir dos balazos, uno en el cuello y otro en el tórax.", reveló Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela de Tegucigalpa a la radio HRN.